Пенсионер выпал из окна пансионата в Алматы

ЧП произошло в алматинском пансионате для престарелых. Родные одного из постояльцев уверяют, что их родственник выпал из окна второго этажа и получил три перелома. Но персонал не вызвал "скорую", а вернул пожилого мужчину в его комнату. Несколько часов он промучился от адских болей, передаёт BaigeNews.kz.

Адина, невестка пострадавшего, рассказала что 65-летний мужчина страдает сахарным диабетом и деменцией. Поскольку дедушке требовалось круглосуточное внимание, семья приняла решение временно поместить его в центр сестринского ухода. Об учреждении узнали из рекламы.

В пять часов утра пенсионер упал с высоты, сломал левое плечо, ребро и шейку бедра. Но вместо того, чтобы вызвать скорую, сотрудники учреждения отвели пострадавшего в его комнату.

"Работники и администрация были осведомлены о том, что человек с психическими отклонениями. Менее чем через сутки в пять утра произошло падение с окна. Они его просто взяли, подняли и перенесли в палату, пытались скрыть произошедшее от родственников. Мы написали заявление в полицию, только после этого они вышли с нами на связь", - рассказала невестка.

Корреспонденты пытались получить комментарий от руководства учреждения, но дверь им так и не открыли, на звонки не отвечали.

В отзывах о пансионате в соцсетях выяснилось, что случай с падением не единственный.

"Дедушка у нас на тот момент не ходил. Именно поэтому мы хотели определить его в медицинское учреждение. Кнопка дозвона, по которой пациент должен был звонить медсестрам, медбрату, практически никогда не срабатывала. Как-то ночью дедушка очень сильно захотел в туалет и, к сожалению, ему никто не ответил на звонок. Он пошёл сам. Упал и сломал шейку бедра. Дедушка в этом пансионате скончался", - сообщила алматинка Юлия Бикман.

Родственники первого пациента уже обратились в полицию с заявлением. В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начата проверка.

"Материалы первичного производства направлены в департамент по контролю качества медицинских услуг, после чего будет принято процессуальное решение", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Родственники пострадавших требуют наказать виновных в случившемся, чтобы оградить остальных пациентов от халатного отношения.