Под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Рассмотрены вопросы противодействия интернет-мошенничествам, передаёт BaigeNews.kz.

В работе приняли участие представители администрации президента, депутаты парламента, руководители госорганов. На заседании отмечено, что в прошлом году тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников. Для обмана доверчивых граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

В Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 миллионов тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.

Кроме того допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране, оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.

Например, в Актюбинской области МФО "Кредит 365 Казахстан" и "Авто Сыйлык", оформили микрозаймы без биометрии гражданина. А он скончался ещё в июле 2023 года.

С учётом зарубежного опыта по противодействию интернет-мошенничествам в парламенте депутатами инициированы поправки об усилении ответственности финансовых организаций, операторов связи и лиц, оказывающих услуги мошенникам путем предоставления им своих банковских карт, так называемых "дропов".

По поручению Генеральной прокуратуры с декабря прошлого года за злоупотребление и ненадлежащее исполнение обязанностей, вследствие чего граждане попались на уловки злоумышленников, в отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело.

В ЗКО расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счёт пострадавшие переводили свои сбережения (ущерб - миллион тенге). Сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями (статья 250 УК).

В отношении сотрудников операторов сотовой связи Билайн, Теле-2 и их дистрибьюторов возбуждено 4 дела по статьям 211 и 254 УК - в ЗКО, Караганде и Алматы. Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые использовали для обмана граждан.

За 2024 год зафиксировано свыше 8 тысяч звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников.

Поскольку в основном злоумышленники действуют из-за рубежа, активизировано международное сотрудничество.

При поддержке иностранных коллег ликвидировано 8 ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении граждан нашей страны.

Запущен Антифрод-центр при Нацбанке по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его функционирования заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям.

По инициативе прокуратуры при содействии акиматов приобретено программное обеспечение, позволяющее выявлять киберпреступников. Это помогло в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств.

В 2024 году с "дропперов" взыскано более миллиарда тенге по 800 искам.

Для немедленной блокировки лжезвонков прокуратурой совместно с киберполицией, АО "Казахтелеком" и другими операторами связи заключён меморандум. В рамках проекта заблокировано более 19 тысяч мошеннических звонков, выявлено 100 устройств "СИМ-бокс", используемых при интернет-мошенничествах, задержаны подозреваемые, в том числе иностранцы.

На период следствия у более одной тысячи пострадавших приостановлено взыскание кредитных займов на сумму более 1,5 миллиарда тенге, а также финансовыми организациями списано порядка 100 миллионов тенге по случаям, когда кредиты оформлялись без фактического участия граждан.

На заседании обсуждали проблемы вовлечения населения, особенно молодёжи, в схемы вывода чужих денег.

По итогам выработан ряд рекомендаций.