Пенсионер попал в больницу с ожогами спины после пожара в Актобе

Пожар разгорелся в одном из частных домов Актобе, огонь перекинулся соседний дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар на площади 160 квадратных метров был ликвидирован за 39 минут с момента вызова. В результате пожара с термическими ожогами спины доставлен в больницу владелец дома 1960 года рождения, состояние мужчины стабильное. После осмотра врачей пострадавшего отпустили домой", — говорится в сообщении.