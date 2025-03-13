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Мужчина найден мертвым в Шымкенте

Полиция задержала двух подозреваемых.

Сегодня, 14:04
АВТОР
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Мужчина найден мертвым в Шымкенте Сегодня, 14:04
Сегодня, 14:04
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В Шымкенте в одном из дворов был найден мертвый мужчина, передаёт BaigeNews.kz. По факту произошедшего полицейские незамедлительно возбудили уголовное дело и приступили к расследованию.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.На данный момент ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Все усилия направлены на раскрытие этого трагичного инцидента", - говорится в сообщении Депаратмента полиции города.

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