Мужчина найден мертвым в Шымкенте
Полиция задержала двух подозреваемых.
Сегодня, 14:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:04Сегодня, 14:04
153
В Шымкенте в одном из дворов был найден мертвый мужчина, передаёт BaigeNews.kz. По факту произошедшего полицейские незамедлительно возбудили уголовное дело и приступили к расследованию.
"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.На данный момент ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия. Все усилия направлены на раскрытие этого трагичного инцидента", - говорится в сообщении Депаратмента полиции города.
Самое читаемое
- Казахстанским военным и медикам повысили зарплату на 40 процентов
- Мощное землетрясение произошло в Кыргызстане
- Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Финляндии
- "Собака-патриот": на Шымбулаке бездомный питомец поет гимн с туристами
- Две девочки пострадали от ожогов чистящим средством в Павлодаре