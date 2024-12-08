В Алматы полицейские устанавливают личность пассажира, который в автобусе кинулся с кулаками на девочку-подростка, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

"Я хочу поделиться, 6 декабря в Алматы, на 45 автобусе с часу до двух на меня (несовершеннолетнюю школьницу) напал старый мужчина. Скорее всего он был в алкогольном опьянении. Началось всё с пинка по ноге, чтобы я проснулась, затем словесные высказывания, а после он ударил меня по лицу, сорвал и сломал очки. Заявление подано, но полиция говорит, что не факт, что найдут", — цитирует автора видео Telegram-канал Kris_p_almaty.