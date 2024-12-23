Пенсионер из Жезказгана стал чемпионом мира по самбо. Почётный титул Максим Алиаскаров завоевал на турнире среди спортсменов-ветеранов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24KZ.

Жезказганец Максим Алиаскаров – металлург с большим опытом. Сорок лет он отдал профессии. Все эти годы совмещал работу и любимое хобби - спорт. Именно он помогает находиться в отличной физической форме, говорит пенсионер.

"Спортом увлечён с детства. Как все мальчишки любил мяч погонять, в хоккей поиграть. Позже меня заинтересовали единоборства. Тогда мы жили в небольшом посёлке. Условий для тренировок не было, поэтому стал самостоятельно заниматься самбо и дзюдо. Хотел стать профессиональным спортсменом. Не сложилось. Решил пойти по стопам родителей – выбрал сферу металлургии. Но спорт остался важной частью моей жизни", - говорит житель г. Жезказгана Максим Алиаскаров.

Участие в соревнованиях трудовых коллективов, городские спортивные турниры. Максим Алиаскаров не упускал возможность проверить свои силы в поединках, закалить волю и дух. Каждая победа становилась небольшим, но важным шагом к исполнению мечты - стать чемпионом. Достичь цели удалось. Сейчас в копилке наград энергичного пенсионера золото чемпионатов Казахстана, Азии и мира среди спортсменов-ветеранов. Возраст спорту не помеха, главное - желание. Так считает его друг, известный в городе тренер по стрельбе из лука Мейримхан Ералиев.

Сам пенсионер ещё одним секретом физического и духовного долголетия называет общение с молодёжью.

Главный совет пенсионера подрастающему поколению - дружить со спортом, верить в себя, и никогда не сворачивать с выбранного пути.