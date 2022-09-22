Пенсионер из Павлодара заплатил за ремонт иномарки и помог больным детям

Фото: скриншот видео

Пенсионер из Павлодара Ефим Купин, растрогавший соцсети после ДТП на стареньком "Запорожце", перечислил четыре миллиона тенге в помощь тяжелобольным детям, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на паблик Tipavlo.

Видео в соцсетях объединило павлодарцев. Горожане решили организовать сбор денег для пожилого пенсионера на ремонт его "запорожца", изрядно пострадавшего в ДТП.

А житель Семея и вовсе решил подарить дедушке "запорожец", чтобы не восстанавливать попавший в аварию.

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"Спасибо всем, кто помог мне. Сегодня мы перечислили четыре миллиона детям, которые нуждаются", - сказал пенсионер.

Сколько денег в итоге собрали казахстанцы в помощь пенсионеру, не сообщается. Но пожилой человек уже заплатил 4,1 миллиона тенге за оценку и ремонт поврежденной Toyota. А оставшуюся сумму, как и обещал, передал на лечение больным детям.