Пенсионер из Казахстана добрался на Олимпийские игры на велосипеде

Пенсионер из Актау Раббим Борашев исполнил свою детскую месту и попал на Олимпиаду. Добраться до Парижа, где проходят Игры, он решил не самым простым способом - на велосипеде. Сегодня путешественника встретили в посольстве Казахстана во Франции, передаёт BaigeNews.kz.

Велопутешественник финишировал у Триумфальной арке. Преодолев более 5 000 километров, он полон сил для поддержки наших спортсменов.

"Можно сказать, что поездка на Олимпиаду – это моя мечта. Когда я был молод, шансов не было. Теперь пришло время, и я принял такое решение. Дождь, пересечение границы, проезд по городу отнимают время, но тем не менее я добился своего", - сказал велосипедист.

Мужчина следовал таким маршрутом: из Актау доехал до Баку, затем пересёк границу с Грузией, в июне выехал в Турцию и проехал через Венгрию, Австрию и Германию, после чего добрался до Парижа.

До выхода на пенсию Раббим Борашев работал в строительной фирме, после увлекся велосипедным спортом и даже участвовал в нескольких гонках.

Он поблагодарил соотечественников за поддержку и помощь в организации велопутешествия.