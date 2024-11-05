Пенсионер едва не отдал мошеннику 11 млн тенге в Темиртау

На телефон участкового инспектора восточного ОП УП города Темиртау Евгения Светова, находившегося на своем административном участке, позвонил сотрудник отдела безопасности одного из банков. Он сообщил, что в филиале данного финансового учреждения мужчина оформляет подозрительный кредит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Полицейский прибыл в банк, факт подтвердился: 64-летний житель города намеревался провести операцию по займу денежных средств на сумму 11 млн 200 тысяч тенге. Ему оставалось только подписать соответствующий документ. И после этого средства сразу поступили бы на счет неизвестному лицу. Но операцию по оформлению кредита пресек участковый инспектор", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчине позвонил неизвестный и представился работником предприятия по установке и ремонту электрических счетчиков. Во время разговора неизвестный предложил инвестировать в свою фирму под выгодные проценты.