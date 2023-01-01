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Пенсии, зарплаты, интернет. Что изменится для казахстанцев в 2023 году
Повышение пенсий, пособий и минимальной заработной платы, рост уровня прожиточного минимума, реализация нацпроектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения", запуск новых программ развития, внедрение сетей связи 5G, а также улучшение качества интернета в малых городах и селах – эти и другие изменения и инициативы, реализуемые Правительством по поручению Главы государства, затронут многих казахстанцев в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
Повышение доходов
С 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (МЗП) в республике увеличен с 60 000 до 70 000 тенге. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2022 года. Учитывая, что по Трудовому кодексу работодатели обязаны обеспечивать зарплату на уровне не ниже МЗП, денежные доходы вырастут у порядка 1,8 млн наемных работников, трудящихся во всех отраслях, на предприятиях различных форм собственности.
Организации, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать оклады других категорий работников в сторону повышения с учетом межразрядной системы квалификаций.
Правительство продолжит реализацию программы по повышению доходов населения до 2025 года, которая предусматривает поэтапное увеличение зарплат врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы и производственному персоналу.
В 2023 году в регионах республики также начнется активная реализация проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. Это позволит вовлечь частные домохозяйства в сельхозкооперацию и создать тысячи новых рабочих мест. В течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить триллион тенге, что позволит охватить более миллиона сельчан.
Увеличение пенсий и государственных пособий
В 2023 году будут повышены размеры всех видов пенсий и пособий для 4,4 миллиона получателей. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 4,6 трлн тенге.
Так, с начала года для состоявшихся пенсионеров на 10,5 процента повышен размер солидарной пенсии. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства увеличен размер максимального дохода, используемый для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 тысячи тенге до 189,8 тысячи тенге).
Размеры базовой пенсии тоже выросли с учетом ежегодного повышения величины прожиточного минимума, а также увеличения по поручению главы государства уровня ее исчисления от прожиточного минимума с 54 до 60 процентов.
В результате совокупный размер пенсионных выплат с начала года вырос в среднем на 12%, при этом минимальный размер пенсий повысился с 68,2 тысячи до 77,4 тысячи тенге. Это увеличение коснётся всех пенсионеров.
Изменились также и размеры пособий. Так, в связи с увеличением размера прожиточного минимума увеличились выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выплачиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, увеличились и составляют теперь: на первого, второго и третьего 38 МРП или 131 100 тенге (в 2022 году – 120 840 тенге), на четвертого ребенка и более – 63 МРП или 217 350 тенге (в 2022 году – 200 340 тенге).
Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого с этого года также возросли с учетом повышения МРП на 8,5 процента.
Работающим родителям, которые составляют большую часть получателей, назначаются социальные выплаты по уходу за ребенком из государственного фонда социального страхования. При этом с 2023 года по поручению президента в целях поддержки материнства период указанных выплат увеличен с одного года до полутора лет.
Для поддержки детей с инвалидностью и их семей в Казахстане выплачивается специальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. Его в размер в 2023 году составит 56 794 тенге.
Размеры пособий для многодетных семей в новом году также выросли на величину МРП и выглядят следующим образом: семьям с четырьмя детьми ежемесячно выплачивается 55 304 тенге (ранее 50 976 тенге), с пятью детьми - 69 138 тенге (ранее 63 728 тенге), с шестью – 82 973 тенге (ранее 76 479 тенге), с семью – 96 807 тенге (ранее 89 231 тенге), на восьмого и последующего ребенка – по 13 800 тенге на каждого (ранее 12 720 тенге).
Среди новшеств также можно выделить "Цифровую карту семьи", благодаря которой с 1 января 2023 года основные услуги в социально-трудовой сфере будут предоставляться в проактивном формате, то есть без необходимости личного обращения граждан в соответствующие инстанции. Государственная поддержка будет оказываться исходя из уровня благосостояния семьи или гражданина, определяемого на основании ряда индексов и критериев.
Оптимизация госуслуг и цифровизация документооборота
В наступившем году срок выдачи электронных свидетельств при регистрации акта гражданского состояния или брака будет сокращен до 15 календарных дней вместо 1 месяца, регистрация смены Ф.И.О. будет исключена.
В 2023 году планируется запустить пилотный проект по автоматизации аттестации частных судебных исполнителей, нотариусов, адвокатов и судебных экспертов на занятие профессиональной деятельностью. Это предусматривает прохождение онлайн-тестирования и компьютерных ситуационных кейсов по аналогии со сдачей тестирования для получения водительского удостоверения, исключая при этом собеседование в территориальных органах юстиции.
В наступившем году появится возможность оформлять доверенности в режиме онлайн в рамках проекта "Цифровой нотариат". Данная услуга поможет гражданам без выезда к нотариусу оформлять доверенности через интернет с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
Вместе с тем ведутся работы по расширению функционала Egov mobile в части QR-подписания и отображения нотариальных документов в сервисе "Цифровые документы". С января 2023 года пилотный проект будет тиражирован во всех регионах, в том числе с увеличением перечня доступных нотариальных услуг.
В 2023 году будет реализована возможность подачи пассажирской таможенной декларации через мобильные приложения "E-salyq Azamat" и банков второго уровня. Это поможет сократить временные и денежные расходы физических лиц за счет упрощения процедуры декларирования товаров для личного пользования.
Кроме того, в конце 2022 года внесены законодательные изменения (ретроспективно с 1 апреля 2018 года), согласно которым акты выполненных работ и оказанных услуг, выписанные в электронной форме посредством ИС ЭСФ, признаются учетной документацией для налогового учета. Это значит, что налогоплательщик больше не обязан предоставлять копии актов выполненных работ на бумажном носителе.
Микрокредитование для молодых граждан
С 1 января 2023 года во исполнение поручения главы государства в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы внедрен новый механизм льготного микрокредитования для молодых казахстанцев. Финансовые средства будут предоставляться на конкурсной основе гражданам от 21 года до 35 лет, желающим начать собственное дело либо уже занимающимся предпринимательством, в том числе производством или реализацией товаров, выполнением работ и оказанием услуг, производством продукции в личном подсобном хозяйстве и других.
Микрокредиты будут выдаваться через АО "Аграрная кредитная корпорация". Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых, максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, срок – до 5 лет для любых целей, за исключением животноводства (до 7 лет). В целом на данный проект в 2023 году предусмотрено свыше 28 млрд тенге, что позволит охватить более 5,7 тысячи молодых граждан.
Новые подходы к регулированию бизнеса
В январе 2023 года в республике заработает Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства – механизм, обеспечивающий на постоянной основе пересмотр государственных регуляторных актов. Если в Реестре отсутствуют какие-то требования либо по ним имеется срыв срока пересмотра, то субъекты бизнеса освобождаются от административной ответственности за их нарушение.
С 1 января отменены проверки, проводимые по особому порядку. Таким образом, осуществляется переход от проверок и наказаний к профилактике нарушений. Вместе с тем в действие введена норма по автоматизации системы управления рисками, что позволит исключить человеческий фактор при формировании графиков проведения проверок и профилактического контроля.
При отсутствии такой автоматизации теперь допускается осуществлять контроль только в отношении 5 процентов от общего количества подлежащих ему субъектов. Это позволит сфокусировать органы надзора на проблемных субъектах бизнеса и снизить административное давление на законопослушных предпринимателей.
Кроме того, с начала года введен запрет требовать от бизнеса отчетности, по которой не обеспечена автоматизация механизмов ее предоставления. Также на один год продлен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля с посещением субъектов малого и микропредпринимательства.
Развитие здравоохранения
В 2023 году продолжится работа по внедрению транспортной медицины. Для повышения доступности медпомощи в отдаленных селах будут широко применяться передвижные медицинские комплексы, что позволит охватить 1,5 миллиона сельских жителей. Вместе с тем за счет медицинских поездов планируется оказать соответствующие услуги еще более 300 тысяч сельчан.
Начнется реализация Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы, в рамках которого предусмотрены следующие шаги: модернизация диагностического оборудования, организация центров ядерной медицины (ПЭТ/КТ диагностики), расширение молекулярно-генетического тестирования, дооснащение детских стационаров КТ и МРТ, развитие малоинвазивной хирургии и интервенционных методов лечения, повышение доступности новейших противоопухолевых препаратов, создание современных онкологических центров, увеличение коечного фонда спецучреждений, закуп 17 линейных ускорителей и т.д.
В этом году будет дан старт внедрению системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Это позволит обеспечить защиту пациентов, поднять престиж и уважение к врачебной профессии, а также привлечь молодое поколение в сферу здравоохранения.
В 2023 году предусмотрено увеличение средней заработной платы: врачам – на 30 процентов до 531 тысячи тенге, средним медицинским работникам – на 20 процентов до 250 тысяч тенге. Также по поручению Главы государства будет увеличено количество грантов в резидентуре на 70 процентов.
В нынешнем году планируется завершить строительство двух многопрофильных клиник с научно-исследовательским компонентом – Национального координационного центра экстренной медицины в Астане на 200 коек и Национального научного центра инфекционных болезней в Алматы на 350 коек. Также планируется открыть лечебно-диагностический корпус Национального научного онкологического центра в Астане (окончательное завершение строительства всего объекта намечено на 2024 год). Наряду с этим в рамках ГЧП начнется строительство многопрофильной больницы на 630 коек в городе Кокшетау.
В республике будет активно внедряться механизм контрактного производства лекарств за счет локализации выпуска оригинальных иностранных препаратов на территории Казахстана. Кроме того, в рамках исполнения поручения Главы государства по увеличению доли отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50 процентов к 2025 году будет подписано рамочное соглашение с AstraZeneca об инвестициях в РК, трансферте технологий и новейших разработок.
В целом, в результате всех принимаемых мер в стране увеличится производство востребованных лекарств и медизделий, а процессы регистрации, экспертизы и ценообразования на них станут более прозрачными.
Новые национальные проекты
В нынешнем году начнется реализация нового амбициозного Национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого планируется строительство порядка 400 полностью "упакованных" необходимым оборудованием школ на 842 тысячи ученических мест. Данные учебные заведения зададут новую планку качества в казахстанской сфере образования, постепенно выравнивая по этому показателю город и село. Только в 2023 году в различных регионах республики начнется строительство свыше 220 школ.
Активная работа начнется также по Национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения", призванному значительно улучшить качество оказания медуслуг на селе. В рамках него до 2026 года планируется построить, реконструировать и дооснастить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизировать 12 действующих и открыть 20 новых многопрофильных районных больниц. В том числе в 2023 году предусмотрено открытие 309 объектов первичной медико-санитарной помощи.
В 2023 году также ожидается принятие еще одного Национального проекта "Доступный Интернет" на 2023-2027 годы, который предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей мобильной связи пятого поколения. На сегодняшний день уже установлены базовые станции и проведен пилотный запуск 5G в Астане, Алматы и Шымкенте.
Стоит отметить, что мероприятия в рамках нацпроектов наряду с исполнением Плана действий по реализации Предвыборной программы Президента РК и исполнением социальных обязательств финансируются государством в приоритетном порядке.
Развитие науки и высшего образования
Продолжится работа по повышению стипендий учащихся вузов страны. Так, в этом году стипендии студентов вырастут на 20 процентов, а магистрантов и докторантов – на 15 процентов по сравнению с показателями 2020 года. Кроме того, запланировано увеличение количества государственных образовательных грантов на 10 процентов.
В рамках формирования исследовательской экосистемы и развития инновационных технологий продолжится процесс трансформации отечественных вузов в исследовательские. В частности, в 2023 году новый статус получит Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова. Это позволит повысить его исследовательский потенциал и уровень коммерциализации научных проектов.
В первом полугодии в рамках госзаказа планируется ввести в эксплуатацию 9 студенческих общежитий на 5 500 мест. В дополнение к этому продолжит действовать механизм ГЧП по реконструкции и строительству новых общежитий. При этом вузы смогут открывать дополнительные специальности только при наличии необходимого числа койко-мест в общежитиях.
Для стимулирования и поощрения ученых будет продолжена практика присуждения 50 премий "Лучший научный работник" в размере 2 000 МРП. Ученых, внесших значимый вклад в развитие науки и техники, также будут поощрять посредством государственных научных стипендий и премий.
Вместе с тем предусматриваются дальнейшие шаги по интернационализации казахстанского высшего образования. В этом году запланированы открытие филиала британского Heriot-Watt University на базе одного из отечественных вузов и проработка создания филиала турецкого Hacettepe University.
Особое внимание будет также уделено развитию науки и высшего образования в новых регионах республики. Так, в рамках исполнения поручения Главы государства будут проработаны вопросы открытия технического университета в Жезказгане и создания академического городка с инновационным центром в г. Конаеве.
Открытие новых авиарейсов
В республике продолжится открытие прямого авиасообщения с мировыми финансовыми центрами наряду с дальнейшей реализацией политики "открытого неба", которая позволит привлечь новых иностранных перевозчиков.
В частности, ожидается открытие рейсов из Астаны в Доху, из Актау и Шымкента – в Анкару, из Алматы и Актау – в Медину, в период весенне-летней навигации: из Астаны – в Баку и из Шымкента – в Душанбе.
Планируется увеличение рейсов из Астаны, Алматы, Актау, Туркестана и Атырау в Стамбул, из Астаны и Алматы – в Анталью, из Алматы – в Баку, Тбилиси, Пхукет и Мале.
Кроме того, планируется открыть рейсы в Пакистан из Алматы – в Карачи и Лахор, увеличить количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы – Дели, в Китай по маршруту Алматы – Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы – Лондон, а также из Алматы в Бодрум, Батуми, Ираклион, Подгорицу и из Астаны – в Тбилиси и Подгорицу.
Вместе с тем ожидается возобновление рейсов по маршрутам Астана – Бишкек, Актау – Ереван, Алматы – Самарканд, Шымкент – Кутаиси.
Малазийская лоукост-авиакомпания Air Asia X с весенне-летней навигации планирует начать полеты из Куала-Лумпура в Алматы, а авиакомпания Thai Air Asia – из Бангкока в Алматы.
Авиакомпанией Qeshm Air планируется начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Токио с использованием 5 степени "свободы воздуха".
Авиакомпанией Air Astana в среднесрочной перспективе прорабатывается вопрос выполнения двух регулярных рейсов в неделю в Израиль по маршруту Алматы – Тель-Авив.
Транспорт
В секторе автомобильного транспорта седельные тягачи, предназначенные для международных перевозок, освободят от сбора за первичную регистрацию.
В сфере цифровизации транспорта в промышленную эксплуатацию будет введена "Единая система управления транспортными документами", которая позволит перевести в электронный формат товарно-транспортные накладные и путевые листы.
Для исключения коррупции и обеспечения прозрачности будет осуществлен поэтапный переход на цифровой транспортный контроль путем интеграции всех цифровых камер регионов и АПК "Сергек".
Строительство жилья и ремонт дорог
В 2023 году по республике предусмотрено строительство 15,3 млн кв. метров нового жилья. В регионах будут приняты местные программы реновации по сносу 1 500 аварийных и ветхих домов. Кроме того, охват населения услугами водоснабжения планируется повысить до 97%. Уровень очистки сточных вод в городах республиканского и областного значения должен быть увеличен до 80%, а обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды – до 83%.
Будет разработан Строительный кодекс, который позволит решить многие системные проблемы отрасли и повысить ее прозрачность.
В 2023 году общий охват автодорог общего пользования строительно-ремонтными работами составит 11,8 тысячи километров, в том числе строительство и реконструкция – 4 тысячи километров, капитальный и средний ремонт – 3,2 тысячи километров, ремонт местной сети – 4,5 тысячи километров.
Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан"
В марте заработает новый закон, предусматривающий возможность признания физического лица банкротом. В нем заложены нормы по снижению долговой нагрузки граждан, стимулированию выплат по долгам (ряд ограничений после банкротства), обеспечению возврата должников к продуктивной экономической деятельности.
В рамках закона также предусмотрена государственная помощь социально-уязвимым категориям, вводится возможность заключения мирового соглашения и ряд других мер, которые позволят гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, решить свои вопросы.
Представленный обзор содержит ряд основных социально-экономических изменений, уже вступивших в силу и ожидаемых в 2023 году. Их позитивное влияние в реальной жизни ощутит большинство казахстанцев. Однако процесс планомерной модернизации и цифровизации приоритетных направлений общественной жизни на этом не останавливается.
Правительство продолжает реализацию принятых программ и новых планов развития, а также разработку инициатив по улучшению благосостояния и качества жизни граждан.
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