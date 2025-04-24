Пенсионные сбережения казахстанцев продолжают уверенно расти, передаёт BaigeNews.kz. По данным на 1 апреля 2025 года, их общий объем составил 22,75 триллиона тенге. Это на 3,86 триллиона больше, чем год назад, что означает прирост в 20,5% за 12 месяцев.

Основную часть этой суммы, а именно 21,76 трлн тенге, составляют обязательные пенсионные взносы (ОПВ), поступающие на индивидуальные счета граждан. Рост по этому направлению составил 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также уверенно растут и другие виды накоплений. Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) достигли 653,83 миллиарда тенге, прибавив 9% за год, в то время как добровольные пенсионные взносы (ДПВ) показали самый высокий темп прироста - 39,5%, составив 8,19 миллиарда тенге. Относительно новый вид отчислений - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), действующие с января 2024 года, уже составили 329,12 миллиарда тенге.

Значительный вклад в рост накоплений внесли не только сами пенсионные взносы, но и инвестиционный доход. С начала 2025 года на пенсионные счета поступило более 762 миллиардов тенге, что на 22,2% больше, чем за тот же период 2024 года. Из этой суммы 630,91 миллиарда пришлись на ОПВ, а 95,18 миллиарда - на взносы от работодателей.

Тем временем, пенсионные выплаты также существенно выросли. За первые три месяца 2025 года из ЕНПФ было выплачено 371,44 миллиарда тенге, что почти вдвое превышает показатель прошлого года. Основная часть этих средств - 219,10 миллиарда тенге - направлена на единовременные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения. Также выросли регулярные пенсионные выплаты: на 23,1%, до 56,40 миллиарда тенге. Средний размер ежемесячной выплаты по достижении пенсионного возраста составил 35 638 тенге.

Кроме того, зафиксированы выплаты по наследству, в связи с выездом за границу на ПМЖ, по инвалидности, а также на погребение. Переводы в страховые организации составили 67,43 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 апреля 2025 года количество пенсионных счетов в ЕНПФ достигло 17,44 миллиона. Из них 11,17 миллиона - это индивидуальные счета по обязательным пенсионным взносам. Количество счетов продолжает стабильно расти: только за последний год их стало больше на 1,66 миллиона.

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