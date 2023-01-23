Пенсии на 2,9 трлн тенге выплатили казахстанцам в 2022 году

Фото: пресс-службы МТСЗН РК

В 2022 году казахстанцам из республиканского бюджета выплатили пенсии на сумму более 2,9 триллиона тенге, из них на базовую пенсию направлено 883,7 миллиарда тенге, на солидарную пенсию – 2 022,6 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты населения.

В декабре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 247,4 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 75,4 миллиарда тенге, солидарной пенсии –172 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 января 2023 года численность пенсионеров в стране составила два миллиона 295 тысяч человек. А средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 74 950 тенге, базовой – 33 811 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учётом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет её размер увеличивается на два процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80 процентов от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на два процента, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышены на 10,5 процента от получаемого размера.

Также в рамках реализации поручения Главы государства увеличена величина максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.

Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением минимального размера с 54 процентов до 60 процентов от прожиточного минимума.

Таким образом, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повышен с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге.