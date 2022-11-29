Пеленгаторы мобильников в тюрьмах Тараза оставили без связи почти 100 тысяч горожан

Фото: iphones.ru

Жители Тараза уже четыре дня остаются без связи. Звонки мобильных операторов заблокированы. Оказалось, что сбои дают так называемые глушители сотовой связи, которые находятся в пяти в тюрьмах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

"По телефону невозможно разговаривать. Дети не могут пользоваться Интернетом. Сосед разговаривал с начальником тюрьмы, и он сказал, что там поставили глушители. пусть у себя ставят. У нас почему все отключается. Мы тоже должны работать на жизнь, дети - учиться и пользоваться Интернетом", - говорит жительница Тараза Рымкуль Кузекбаева.

Из-за отсутствия мобильной связи и Интернета около 100 тысяч горожан не могут оплачивать счета, делать переводы, пользоваться интернет-банкингом, вызвать такси, оплатить проезд.

"Связи нет. Я не могу связаться со своими детьми. Люди не могут вызвать скорую помощь", - рассказал Эдыл Рахметов, живущий в городе.

В исправительном учреждении проблему признали и сообщили, что в ближайшие дни мощность оборудования снизят, чтобы работа техники не мешала простым горожанам.

"Завтра приедут специалисты, и мы вместе с со специалистами мобильной связи укоротим исходящие диапазоны и направим их внутрь. Это современныеустройства. Все зависит от настройки", - сообщил заместитель начальника Жамбылского областного КАЗД Эркин Нурбаев.

В исправительной колонии отметили, что подобное оборудование сейчас устанавливается во всех тюрьмах страны.