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  • Пеленгаторы мобильников в тюрьмах Тараза оставили без связи почти 100 тысяч горожан
iphones.ru Сегодня, 13:07
97
Сегодня, 13:07
97
Фото: iphones.ru

Пеленгаторы мобильников в тюрьмах Тараза оставили без связи почти 100 тысяч горожан

Жители Тараза уже четыре дня остаются без связи. Звонки мобильных операторов заблокированы. Оказалось, что сбои дают так называемые глушители сотовой связи, которые находятся в пяти в тюрьмах города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "31 канал".

"По телефону невозможно разговаривать. Дети не могут пользоваться Интернетом. Сосед разговаривал с начальником тюрьмы, и он сказал, что там поставили глушители. пусть у себя ставят. У нас почему все отключается. Мы тоже должны работать на жизнь, дети - учиться и пользоваться Интернетом", - говорит жительница Тараза Рымкуль Кузекбаева. 

Из-за отсутствия мобильной связи и Интернета около 100 тысяч горожан не могут оплачивать счета, делать переводы, пользоваться интернет-банкингом, вызвать такси, оплатить проезд. 

"Связи нет. Я не могу связаться со своими детьми. Люди не могут вызвать скорую помощь", - рассказал Эдыл Рахметов, живущий в городе. 

В исправительном учреждении проблему признали и сообщили, что в ближайшие дни мощность оборудования снизят, чтобы работа техники не мешала простым горожанам. 

"Завтра приедут специалисты, и мы вместе с со специалистами мобильной связи укоротим исходящие диапазоны и направим их внутрь. Это современныеустройства. Все зависит от настройки", - сообщил заместитель начальника Жамбылского областного КАЗД Эркин Нурбаев. 

В исправительной колонии отметили, что подобное оборудование сейчас устанавливается во всех тюрьмах страны. 

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#Мобильная связь #Тараз #тюрьма
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:07
97
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