Пекин заподозрил Париж в демпинге экспорта коньяка в Китай

Китайские власти инициировали антидемпинговое расследования в отношении импорта бренди из Евросоюза передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Politico.

По данным Минторга Китая, проверка будет нацелена на алкоголе, которые поставляют из ЕС в емкостях объемом менее 200 литров. Решение о том, чтобы организовать расследование, приняли после жалобы, представленной Китайской ассоциацией производителей алкогольных напитков от лица местных производителей бренди.

По мнению экспертов, выпад Пекина направлен в первую очередь против крупного коньячного сектора Франции. Таким образом Пекин выразил свое недовольство напористостью ЕС в его торговых связях с Китаем, включая расследование субсидий на электромобили, сделанные в КНР, и которое было поддержано правительством президента Эммануэля Макрона.

"За последние несколько месяцев ЕС возбудил несколько дел: антидемпинговые на биодизельное топливо. Китай, по сути, оказывает давление на этих известных французских производителей бренди, чтобы они использовали свои связи с Елисейским дворцом, чтобы сказать им, что ЕС должен быть осторожен. Речь идет о послании", — сказал торговый юрист Лоран Рюссманн, партнер Fieldfisher.

Китайское расследование, скорее всего, будет нацелено на коньяк, арманьяк и другие бренди - экспортный бизнес на сумму 1,57 миллиарда долларов для таких алкогольных групп, как Remy Martin или Hennessy. Другие напитки, такие как ирландский виски, дженевер, палинка или шливовица, не будут задействованы, поскольку они не дистиллируются из вина.

Франция является крупнейшим источником алкогольных напитков, импортируемых в Китай. На его долю в 2022 году пришлось 37,2%. В сегменте коньяка на Францию приходится 99% всего китайского импорта.