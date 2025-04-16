Председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давид выступил на медиафоруме в Астане. Он рассказал о работе канала в Центральной Азии, передает BaigeNews.kz.

Медиа-менеджер подчеркнул, что и хотя объективность является сложной задачей, целью канала остается стремление к нейтральности.

"Euronews решил быть нейтральной медиа-платформой. И сейчас это очень сложно", - сказал спикер.

В контексте Центральной Азии нейтралитет играет ключевую роль. Это позволяет каналу изучать и представлять регион не только с точки зрения его проблем, но и с точки зрения его возможностей, считает Педро Варгас Давид.

Он также отметил важность использования современных технологий.

Медиа-менеджер считает, что специалисты не могут игнорировать ИИ. По его мнению, это может быть полезным инструментом для работы.

Главный директор телеканала "AnewZ" Руфат Хамзаев заявлял, что цифровая трансформация, искусственный интеллект и большие данные меняют не только медиаиндустрию, но и общественное сознание.

Ранее мы сообщали, что страны Центральной Азии призвали к совместной работе в условиях технологических вызовов.