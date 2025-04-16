Педро Варгас Давид: Euronews нейтральная медиа-платформа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель совета директоров Euronews Педро Варгас Давид выступил на медиафоруме в Астане. Он рассказал о работе канала в Центральной Азии, передает BaigeNews.kz.
Медиа-менеджер подчеркнул, что и хотя объективность является сложной задачей, целью канала остается стремление к нейтральности.
"Euronews решил быть нейтральной медиа-платформой. И сейчас это очень сложно", - сказал спикер.
В контексте Центральной Азии нейтралитет играет ключевую роль. Это позволяет каналу изучать и представлять регион не только с точки зрения его проблем, но и с точки зрения его возможностей, считает Педро Варгас Давид.
Он также отметил важность использования современных технологий.
Медиа-менеджер считает, что специалисты не могут игнорировать ИИ. По его мнению, это может быть полезным инструментом для работы.
Главный директор телеканала "AnewZ" Руфат Хамзаев заявлял, что цифровая трансформация, искусственный интеллект и большие данные меняют не только медиаиндустрию, но и общественное сознание.
Ранее мы сообщали, что страны Центральной Азии призвали к совместной работе в условиях технологических вызовов.
Самое читаемое
- Астана повысила тарифы на вывоз мусора: Что изменится для горожан
- Северо-Казахстанская область готовится к мощной третьей волне паводков
- Вечер Димаша: бельгийское радио посвятит спецэфир казахстанскому артисту
- Решение обойдётся нам в годовую прибыль - Тимур Турлов о скандале с билетами на концерт Джей Ло
- Основателю канала "Синий кит" вынесли приговор