Педофилы, экстремисты и террористы не смогут въехать в Казахстан

Въезд в Казахстан запретят педофилам, экстремистам и террористам. Соответствующий законопроект принял Мажилис во втором чтении, передаёт BaigeNews.kz.

В первом чтении он был одобрен депутатами в апреле 2022 года.

Документами предлагается ограничить возможность въезда, а также приёма в гражданство Казахстана лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме того, запрещается въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности.