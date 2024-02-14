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Педофилы, экстремисты и террористы не смогут въехать в Казахстан

Сегодня, 11:14
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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:14
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Въезд в Казахстан запретят педофилам, экстремистам и террористам. Соответствующий законопроект принял Мажилис во втором чтении, передаёт BaigeNews.kz.

В первом чтении он был одобрен депутатами в апреле 2022 года.

Документами предлагается ограничить возможность въезда, а также приёма в гражданство Казахстана лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме того, запрещается въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности.

 

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