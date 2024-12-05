  • 5 Декабря, 01:14
  • BAIGENEWS

Педофила-рецидивиста осудили на 20 лет в Павлодаре

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Сегодня, 00:31
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 00:31
Сегодня, 00:31
123
Фото: baigenews.kz

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области вынес решение рецидивисту, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz

Уголовное дело рассматривалось по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. 

"Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Вина О. доказана показаниями несовершеннолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами", - рассказали в пресс-службе суда Павлодарской области. 

Прокурор просил назначить обвиняемому 20 лишения свободы. Потерпевшая сторона полностью поддержала его и настаивала на удовлетворении гражданского иска.  

За преступления, совершенные подсудимым, закон предусматривает в качестве основного наказания только лишение свободы от 15 до 17 лет. Но суд учел, что обвиняемый совершил два особо тяжких преступления, находясь в алкогольном опьянении. Также он имел судимость, поэтому в его действиях был признан опасный рецидив. 

Учитывая все это, суд назначил педофилу 20 лишения свободы. 

Он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. 

В пользу пострадавшей суд взыскал 7 млн тенге в качестве морального ущерба.

Самое читаемое

Наверх