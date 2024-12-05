Педофила-рецидивиста осудили на 20 лет в Павлодаре

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области вынес решение рецидивисту, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело рассматривалось по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

"Поскольку обстоятельства дела в силу закона не могут быть оглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании. Вина О. доказана показаниями несовершеннолетней потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами", - рассказали в пресс-службе суда Павлодарской области.

Прокурор просил назначить обвиняемому 20 лишения свободы. Потерпевшая сторона полностью поддержала его и настаивала на удовлетворении гражданского иска.

За преступления, совершенные подсудимым, закон предусматривает в качестве основного наказания только лишение свободы от 15 до 17 лет. Но суд учел, что обвиняемый совершил два особо тяжких преступления, находясь в алкогольном опьянении. Также он имел судимость, поэтому в его действиях был признан опасный рецидив.

Учитывая все это, суд назначил педофилу 20 лишения свободы.

Он пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

В пользу пострадавшей суд взыскал 7 млн тенге в качестве морального ущерба.