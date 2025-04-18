Педофила приговорили к пожизненному заключению в области Абай
Преступление произошло в конце июля 2024 года.
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16 апреля 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по части 4 статьи 120 УК РК за преступление сексуального характера в отношении малолетнего лица, передаёт BaigeNews.kz.
К слову, преступление произошло в конце июля 2024 года: подсудимый, находясь в автомобиле в правобережной части города Семей, совершил противоправные действия в отношении девочки.
Государственный обвинитель потребовал для подсудимого пожизненного лишения свободы. Его позицию полностью поддержали законный представитель и адвокат потерпевшей стороны. В свою очередь, насильник, его адвокат и защитник настаивали на полном оправдании.
Суд, тщательно исследовав материалы дела, признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание - пожизненное лишение свободы с дополнительной санкцией: пожизненным запретом занимать педагогические должности и любые должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, за последние три года в Абайской области по статье "надругательство над малолетними" пожизненное заключение получили четыре человека. В 2025 году это второй случай.
Ранее мы сообщали, что адвокат Айман Умарова предложила способ защиты детей от педофилов.
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