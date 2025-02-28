Педофила приговорили к 21 году тюрьмы в Алматинской области
От его рук пострадали четверо детей бывшей возлюбленной.
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В Алматинской области вынесли приговор педофилу, который издевался над детьми и изнасиловал девочку. Год назад он ворвался в чужой дом, связал, избил и изрезал школьников ножом. Самому младшему было всего восемь лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В ходе следствия выяснилось: преступления совершил экс-возлюбленный матери малышей – 47-летний уроженец Туркестанской области. Он ворвался в дом и связал четверых малолетних.
13-летнего подростка подсудимый ударил тупым предметом, среднему брату порезал губы ножом. Младший получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Серьёзнее всего досталось их 10-летней сестре: девочку несколько раз изнасиловали.
Крики детей услышали соседи, они и спугнули преступника. Но убежать далеко злоумышленнику не удалось.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Сегодня педофилу вынесли приговор.
Подсудимый осуждён к 21 году лишения свободы.
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