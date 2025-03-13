Прокуратура Каратобинского района Западно-Казахстанской области провела тщательный анализ соблюдения мер по установлению административного надзора за лицами, отбывшими наказание, и выявила серьезное нарушение, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе анализа был обнаружен вопиющий случай, когда административный надзор не был установлен в отношении человека, отбывшего наказание более 7 лет назад. Речь идет о мужчине, осужденном в ноябре 2009 года Каратобинским районным судом к 8 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Освобожденный из мест лишения свободы в августе 2017 года, он оставался без должного надзора.

Согласно закону "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы", надзор должен быть установлен на срок от шести месяцев до трех лет, а для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, - до погашения судимости. Поскольку в данном случае судимость осужденного погашается только в августе 2025 года, установление надзора было особенно важным.

После вмешательства прокуратуры Каратобинского района было подано ходатайство в суд, и 10 февраля 2025 года за данным гражданином был установлен административный надзор. Это решение позволит контролировать его поведение и предотвратить возможные правонарушения в будущем.

К слову, административный надзор - это важнейшая мера, направленная на предотвращение рецидивной преступности. Он включает в себя установление наблюдения за поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с целью предупреждения правонарушений. Этот процесс осуществляется органами внутренних дел на основе судебного постановления и включает в себя определенные законодательством ограничения.