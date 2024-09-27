Педофил сбежал с ножницами из психбольницы
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Рецидивист-педофил сбежал с ножницами из психбольницы на Сахалине. Его ищет спецназ, передаёт BaigeNews со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
"37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из Сахалинской областной психиатрической больницы, куда его привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. С собой ему удалось прихватить ножницы", - пишет издание.
По словам очевидцев, мужчина, вырвавшись из здания психбольницы, угнал подвернувшийся под руку мопед и умчался на нём в сторону села Новотроицкого Анивского района (около 10 км от больницы). Сейчас там и в окрестностях его ищут силовики. Жителей села попросили не выходить из дома и не отпускать на улицу детей.
Нагорнов сейчас под следствием, он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Извращенец имеет множество судимостей за изнасилования, разбой и кражи.
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