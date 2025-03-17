В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РК от 17 марта Аркалыкский педагогический институт имени Алтынсарина переименован в некоммерческое акционерное общество "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина", передаёт BaigeNews.kz.

"Это изменение тесно связано с развитием регионов Казахстана и решением проблемы экономического неравенства между регионами. Глава государства на четвёртом заседании Национального курултая отметил важность создания новых возможностей для стимулирования экономического развития в регионах. С этой точки зрения присвоение статуса университета Аркалыкскому институту можно рассматривать как значительный шаг в развитии регионального образования и экономики", - отменили в Миннауки и высшего образования.

Аркалыкский университет – один из ведущих педагогических вузов страны, готовящий педагогов и научные кадры для различных отраслей экономики. Он основан в 1972 году, а через пять лет получил имя Ыбырая Алтынсарина. Изначально были открыты физико-математический и филологический факультеты.

Сегодня в вузе функционируют факультеты "Естественные науки и информатизация", "Педагогика и филология", "История и искусство". Университет готовит бакалавров по 29 образовательным программам. Также учебное заведение обладает современной материально-технической базой. Для подготовки специалистов по физике, химии и информатике работают научно-экспериментальные лаборатории.