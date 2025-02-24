Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что теперь единовременные выплаты будут выплачиваться не только победителям олимпиад и различных научных конкурсов, но и педагогам, подготовившим талантливых детей к соревнованиям, передаёт BaigeNews.kz.

"Один шаг редко решает задачу. Ты выдвигаешь идею, сражаешься за неё, но сталкиваешься с отсутствием поддержки. В такие моменты легко сдаться, но если продолжать двигаться вперёд, шаг за шагом, решение обязательно найдется", - написал он в своем Telegram-канале.

Этот принцип он применил и в деле поддержки победителей международных научных конкурсов. Два года они с коллегами упорно добивались изменений: вносили поправки, отправляли их в правительство. На самом деле работа началась ещё раньше, когда Аймагамбетов был министром. Тогда в проект приказа о поддержке одарённых детей удалось включить не только победителей олимпиад, но и победителей научных конкурсов. Однако Министерство финансов не поддержало идею, сославшись на нехватку средств, и в итоговый приказ вошли только олимпийцы.

Но Аймагамбетов не сдался. В Мажилисе они продолжили борьбу. Сначала безрезультатно, затем - частично: для победителей научных конкурсов были утверждены гранты для поступления в вузы (теперь они могут поступать без ЕНТ и претендовать на программу "Болашак"). Однако денежное вознаграждение всё ещё оставалось без изменений.

Не остановившись на достигнутом, они продолжили работу и, наконец, добились успеха.

"После этого мы продолжили работу над денежным поощрением. И вот – вопрос решён! На заседании комитета были приняты поправки о единовременных выплатах не только победителям и призёрам, но и их педагогам, подготовившим их к соревнованиям. Далее вопрос будет рассмотрен на Пленарном заседании", - добавил он.

В заключение депутат привел слова Президента Қасым-Жомарт Тоқаев о том, что талантливые дети должны получать поддержку, и партия "AMANAT" подняла этот вопрос в своей программе.