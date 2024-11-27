Педагогов-ассистентов будут готовить в колледжах Казахстана

Министерство просвещения продолжает активную работу по созданию инклюзивной образовательной среды и обеспечению равных возможностей для всех детей, включая детей с особыми образовательными потребностями, передаёт BaigeNews.kz. Одним из ключевых шагов в этом направлении является подготовка педагогов-ассистентов.



На сегодняшний день на учете психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) состоит 203 тыс детей с особыми образовательными потребностями. Они обучаются в 496 специализированных организациях образования. Для создания инклюзивных условий в организациях сделан значительный шаг вперёд: условия для детей с особыми образовательными потребностями созданы в 69% детских садах, 88% школ и 80% колледжей. В школах функционирует 1071 специально оборудованный кабинет.

"В школах страны ввели должность "педагога-ассистента", которая позволила увеличить число специалистов с 1 до 2,5 тыс за год. Теперь открытие этой должности рассматривают и в дошкольных организациях. Всего с детьми с особыми образовательными потребностями работают более 9 тыс специальных педагогов. Для закрытия растущей потребности в этих специалистах со следующего учебного года в колледжах страны начнется подготовка "педагогов-ассистентов", - поделилась директор Департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения РК Лаура Бутабаева.

Министерство просвещения продолжит работу по улучшению образовательных условий для детей с особыми потребностями и обеспечению квалифицированными кадрами.