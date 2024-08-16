Педагогов Алматы призвали более активно внедрять цифровые технологии в учебный процесс. Этой теме был посвящен августовский саммит работников образования города - "Digital Kazakhstan: образование в новой реальности" - в преддверии 2024-2025 учебного года, передаёт BaigeNews.kz.

В саммите приняли участие 2 500 педагогов, казахстанские и зарубежные эксперты в сфере образования. Мероприятие направлено на повышение профессионального уровня педагогов, обмен опытом и новыми технологиями в области образования. Также в его рамках прошла цифровая выставка, на которой крупные компании представили свои разработки в сфере новых технологий, включая ИИ.

Как отметил в начале мероприятия аким Алматы Ерболат Досаев, в этом году программа саммита сосредоточена на интеграции современных цифровых инструментов и искусственного интеллекта в образовательный процесс.

"Эта интеграция откроет новые возможности для улучшения преподавания и обучения. В Алматы реализуется ряд проектов, в которых цифровые решения существенно меняют и улучшают образовательный контент для наших детей. Например, успешно зарекомендовали себя проекты Kitap.kz, TopIQ.kz, AlmatyKids.kz, в пилотном режиме планируется внедрить новый проект – виртуального репетитора на основе искусственного интеллекта. Большое внимание мы уделяем модернизации и развитию инфраструктуры городских школ. В текущем году для них было приобретено 168 кабинетов новой модификации с интерактивным контентом для решения практических и теоретических задач. Это позволило достичь уровня 85% оснащенности школ современными предметными кабинетами", - сказал аким города.

В рамках саммита прошла панельная сессия на тему повышения квалификации педагогов и внедрения инноваций в образовательный процесс с участием казахстанских и зарубежных экспертов. Это главный исполнительный директор Times Publishing Limited Mr Peng Yim Siew (Сингапур), основатель и генеральный директор компании Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы, основатель и генеральный директор nFactorialGroup Арман Сулейменов, гендиректор Политехнического института Темасек Mr. AW Tuan Kee (Сингапур), лидер программы Techwoman и гендиректор Most Business Intelligence Эльмира Обри, гендиректор "Центра педагогических Инноваций "A’lem" Өрісбай Нұрсұлтан. В ходе обсуждения было отмечено, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ), с одной стороны, будет создавать риск для преподавателей, но, с другой - вовлекать студента в образование. Поэтому здесь будет важно уделить внимание качеству данных, подбору правильного контента, координации совместной работы преподавателя, студента и инструментов ИИ, которые используются в образовательном процессе.

Так, Арман Сулейменов рассказал об успешных казахстанцах в сфере IT, которые вышли на международный уровень. По его словам, задача бизнес-инкубатора nFactorialGroup - подготовка сильнейших IT-разработчиков в регионе. Этим летом 75 выпускников программы создали полезные приложения и программы, в числе которых, к примеру, аватары известных комиков, которые сами пишут речь и сами ее исполняют, приложение, которое сбивает цены у продавцов, подкаст, виртуальная примерочная с вещами со всего мира, робот, который сам просматривает видео ваших друзей и после рассказывает вам все их новости, приложение по наблюдению за вашей работой на компьютере, приложение по созданию казахской музыки на любую тему и т.д.

Как отметила Эльмира Обри, профессия учителя сильно меняется, педагоги тоже становятся своего рода программистами, авторами контента, фасилитаторами, за которыми идут ученики.

Модератор пленарного заседания Баян Конырбаев добавил, что и сейчас, и в ближайшем будущем у педагогов не получится остаться в стороне от инноваций в образовании. "Ваши студенты и школьники будут заставлять вас оставаться более технологически подкованными. Вам понадобится применять креатив, инновации, новые подходы в образовании", - сказал он.

Отметим, что по инициативе Ерболата Досаева с начала нового учебного года в Алматы планируется запустить специальную 12-недельную программу подготовки веб-разработчиков в сфере искусственного интеллекта для учителей государственных школ города. Каждая школьная команда создаст и запустит свое собственное веб-приложение с использованием возможностей генеративного искусственного интеллекта. Также ожидается запуск программы по обучению для учителей 100 школ по IT-дисциплинам, которая охватывает важные аспекты цифрового обучения и информационных технологий.

В завершение августовского саммита прошло награждение лучших учителей города. Награды им вручила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Майра Мелдебекова.