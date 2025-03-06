В результате проведенного анализа качества образования в Казахстане были обнаружены случаи фальсификации свидетельств о прохождении профессиональной переподготовки среди педагогов, передаёт BaigeNews.kz. Один из ярких примеров касается педагога "А", который в марте прошлого года приобрел поддельное свидетельство о переподготовке по специальности "Педагогика-логопедия" и квалификации "Логопед-дефектолог" в университете SDU в Алматы.

Используя этот фальшивый документ, он занимал должность "педагога-психолога", что ставит под сомнение компетентность сотрудников в сфере образования. Более того, аналогичные факты были выявлены у еще шести педагогов, работающих в учреждениях среднего образования.

Суд признал виновными всех семерых педагогов по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и каждому из них был назначен штраф в качестве наказания.