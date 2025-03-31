  • 31 Марта, 13:38
  • BAIGENEWS

Педагоги-профориентаторы появились в Казахстане

Сегодня, 13:03
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:03
Сегодня, 13:03
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Фото: pixabay.com

Впервые в Казахстане официально закреплена должность "педагог-профориентатор", передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с поручением Главы государства и в рамках реализации инициатив Года рабочих профессий в организациях среднего образования впервые официально введена должность педагога-профориентатора.

Данная мера направлена на формирование системы ранней профориентации школьников, обеспечение преемственности между уровнями образования и повышение эффективности взаимодействия между учащимися, родителями, педагогами, колледжами и работодателями.

Педагоги-профориентаторы будут осуществлять:

  • сопровождение учащихся в выборе образовательной и профессиональной траектории;
  • проведение индивидуальных и групповых консультаций;
  • организацию профориентационных мероприятий;
  • взаимодействие с центрами занятости, колледжами и предприятиями;
  • информирование учащихся о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.

Введение новой должности позволит обеспечить более осознанный и мотивированный выбор профессии, способствовать популяризации рабочих специальностей и воспитать поколение, ориентированное на практические навыки, труд и созидание. 

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