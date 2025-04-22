Прокуроры Северо-Казахстанской области защитили конституционные права работников в сфере образования. В рамках анализа выявлены грубейшие нарушения трудового законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

Так, должностными лицами общеобразовательных учреждений Айыртауского, Г.Мусрепова, Есильского, Жамбылского, М.Жумабаева, Кызылжарского, Шал акына, Тайыншинского, Уалихановского районов и Петропавловска, прекратившим трудовые отношения по причине достижения пенсионного возраста не выплачивались компенсационные выплаты на сумму 37,6 млн тенге.

В другом случае, в Есильском, Г. Мусрепова, Тайыншинском районах в нарушение требований Кодекса 37 педагогам не выплачивались командировочные расходы запрохождение курсов повышения квалификации на сумму 4,3 млн тенге.

По актам прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 25 работникам произведены выплаты на сумму 4,9 млн тенге.

По оставшимся работникам работа продолжается.

Всего с начала года органами прокуратуры защищены конституционные права 329 работников.