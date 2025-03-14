Обделили выплатами? Учителя ВКО недополучили 28 млн тенге
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Прокуратура района Самар ВКО при осуществлении надзора за трудовым законодательством выявила нарушения связанные с невыплатой командировочных расходов педагогическим работникам образовательных организаций района, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что 171 педагогу на протяжении длительного периода не производились выплаты, предусмотренные законом на общую сумму свыше 28 млн тенге.
К примеру, учителю одной из школ села Самарское с апреля 2024 года по январь 2025 года не была выплачена сумма командировочных расходов в размере 224 105 тенге. Аналогичные факты имели место в других школах района.
По результатам принятых прокуратурой мер прокурорского реагирования допущенные нарушения устранены, всем педагогам произведены соответствующие выплаты в полном объеме.
Прокуратура области продолжает работу по защите трудовых прав граждан.
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