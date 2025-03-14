Прокуратура района Самар ВКО при осуществлении надзора за трудовым законодательством выявила нарушения связанные с невыплатой командировочных расходов педагогическим работникам образовательных организаций района, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что 171 педагогу на протяжении длительного периода не производились выплаты, предусмотренные законом на общую сумму свыше 28 млн тенге.

К примеру, учителю одной из школ села Самарское с апреля 2024 года по январь 2025 года не была выплачена сумма командировочных расходов в размере 224 105 тенге. Аналогичные факты имели место в других школах района.

По результатам принятых прокуратурой мер прокурорского реагирования допущенные нарушения устранены, всем педагогам произведены соответствующие выплаты в полном объеме.

Прокуратура области продолжает работу по защите трудовых прав граждан.