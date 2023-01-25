Педагогам и тренерам спортшкол повысят зарплаты и снизят нагрузку — Асхат Оралов

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С 24 до 18 часов снизят еженедельную учебную нагрузку на педагогов и тренеров спортивных школ. Об изменениях, направленных на улучшение качества обучения и повышение статуса педагога, на коллегии рассказал министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он добавил, что тренерам-преподавателям школ-интернатов будут введены надбавки за категорию в зависимости от их квалификации от шести тысяч до 22 тысяч тенге. Новшества будут действовать с 2023 года.

Он отметил, министерство инициировало поправки в действующий законопроект из-за того, что действующая нормативная правовая база в сфере физкультуры и спорта не в полной мере соответствует требованиям и не учитывает реальные потребности отрасли.