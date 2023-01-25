open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Педагогам и тренерам спортшкол повысят зарплаты и снизят нагрузку — Асхат Оралов
pxhere.com Сегодня, 11:38
168
Сегодня, 11:38
168
Фото: pxhere.com

Педагогам и тренерам спортшкол повысят зарплаты и снизят нагрузку — Асхат Оралов

С 24 до 18 часов снизят еженедельную учебную нагрузку на педагогов и тренеров спортивных школ. Об изменениях, направленных на улучшение качества обучения и повышение статуса педагога, на коллегии рассказал министр культуры и спорта Асхат Оралов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Он добавил, что тренерам-преподавателям школ-интернатов будут введены надбавки за категорию в зависимости от их квалификации от шести тысяч до 22 тысяч тенге. Новшества будут действовать с 2023 года.

Он отметил, министерство инициировало поправки в действующий законопроект из-за того, что действующая нормативная правовая база в сфере физкультуры и спорта не в полной мере соответствует требованиям и не учитывает реальные потребности отрасли. 

"Глава государства уделяет большое внимание развитию детского спорта и повышению привлекательности профессии педагога. Спортивные направления не являются исключением. Мы планируем ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство групп и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания. Мы продолжим работу в этом направлении и иниицируем новые решения для социальной поддержки работников отрасли", — отметил министр культуры и спорта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #зарплаты #педагог #тренер
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:38
168
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх