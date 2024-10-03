Педагога по вокалу подозревают в растлении ученицы

В Москве задержали женщину, подозреваемую в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя по вокалу одного из культурных центров Москвы. Её подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, с 4 июня по 7 августа 2019 года женщина приглашала свою ученицу 2007 года рождения к себе в квартиру, где совершала в отношении неё иные действия сексуального характера. Также с 7 по 13 августа 2019 года подозреваемая отправляла несовершеннолетней посредством телекоммуникационной связи свои интимные фотографии.

По подозрению в преступлении задержана 44-летняя женщина. С ней проводятся следственные действия, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Фигурантку проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других регионов.