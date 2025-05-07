  • 7 Мая, 08:56
  • BAIGENEWS

Педагога из ЗКО наказали за вождение в нетрезвом виде

Его привлекли к административному аресту на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Сегодня, 07:40
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:40
Сегодня, 07:40
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В ЗКО педагога детского сада наказали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областно суд.

Полиция его остановила в Казталовском районе на трассе Уральск – Атырау. Он был за рулём автомашины марки "ВАЗ-2010".

В суде педагог признал свою вину. Его привлекли к административному аресту на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Также вынесено частное постановление в отношении отдела образования Казталовского района.

Постановление не вступило в законную силу.

 

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