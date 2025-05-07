Педагога из ЗКО наказали за вождение в нетрезвом виде
Его привлекли к административному аресту на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.
Сегодня, 07:40
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Сегодня, 07:40Сегодня, 07:40
115Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В ЗКО педагога детского сада наказали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областно суд.
Полиция его остановила в Казталовском районе на трассе Уральск – Атырау. Он был за рулём автомашины марки "ВАЗ-2010".
В суде педагог признал свою вину. Его привлекли к административному аресту на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.
Также вынесено частное постановление в отношении отдела образования Казталовского района.
Постановление не вступило в законную силу.
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