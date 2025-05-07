В ЗКО педагога детского сада наказали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областно суд.

Полиция его остановила в Казталовском районе на трассе Уральск – Атырау. Он был за рулём автомашины марки "ВАЗ-2010".

В суде педагог признал свою вину. Его привлекли к административному аресту на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

Также вынесено частное постановление в отношении отдела образования Казталовского района.

Постановление не вступило в законную силу.