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BaigeNews.kz Сегодня, 04:45
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Фото: BaigeNews.kz

Педагог получила травму от ученика в школе Атырау

Ученик средней школы №24 Атырау толкнул учителя, которая в итоге травмирована, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Инцидент произошёл 11 октября, сообщили в региональном управлении образования. Ученики седьмого класса сдавали СОР по истории. Учительница подошла к школьнику, который не выполнял задание, и спросила, почему он этого не делает и не требуется ли ему помощь. Семиклассник грубо толкнул учителя, после чего она упала на пол. В школу немедленно вызвали родителей школьника и они попросили прощения у педагога.

По заключению врача, учительница получила гематому правой руки и отправилась на больничный. Что касается подростка, то его поставили на школьный учёт, а документы направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

 

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#школа #учитель #школьник #Атырау #травма
Сегодня, 04:45
44
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