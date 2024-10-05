Педагог из Семея поделился секретом, как научить учеников любить школу

Солидное резюме Алекса Федосеева, который только начинает педагогический путь, впечатляет даже опытных коллег. За плечами 27-летнего учителя истории павлодарский педагогический университет, магистратура в Латвии, аспирантура с научными изысканиями, стажировка по обмену на Филиппинах и английская языковая среда. Но реализоватьсвою мечту – стать школьным учителем – он решил на родине, в Семее. С его появлением многие ребята переосмыслили предназначение школы и теперь приходят в хранилище знаний ещё и за впечатлениями. В свой профессиональный праздник учитель истории рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, почему его предмет самый важный, о поиске подхода к детям и проблемах современного образования.

Осязаемая история

"Главная цель обучения – научить думать, а не научить думать каким-то конкретным способом", – сказал однажды известный американский педагог Джон Дьюи, чья философия повлияла на реформаторов образования по всему миру.

Именно этому – учить думать самостоятельно и анализировать информацию, вырабатывать критическое мышление наставляет детей учитель истории школы №9 Семея Алекс Федосеев. Особенно это актуально в современном мире, когда каждый день на людей льются сотни гигабайтов информации из всевозможных источников.

Историческая наука прекрасно с этим справляется, если использовать правильные инструменты – вопросы. По мнению нашего героя, одни лишь учебники для этого не подходят. Поэтому педагог всегда находится в поиске интересной информации для учеников.

"Я опираюсь на учебник, но привлекаю очень много дополнительной информации, без которой предмет не будет интересен. У кого не спросишь, все считают историю скучной. Но это в подходе среднего преподавания. Всё зависит от подачи и от привлекаемого материала. И чтобы найти его, ежедневно нужно тратить часы. Часто школьный курс истории зацикливается только на крупных политических событиях страны. Но реальная повседневная жизнь многограннее. Должен быть элемент краеведения, через который история становится более осязаемой", – рассказал нам о внутренней стороне вопроса Алекс Федосеев.

Главная проблема в работе учителя – это нехватка времени и техподдержки. В обычной школе учебный процесс основан на учебниках. Для распечатки дополнительного материала необходима бумага и краска для принтера. Поэтому педагог вынужден покупать "расходники" на свои деньги. Иногда помогают донаты приятелей.

"Вся суть обучения состоит в том, какие задавать вопросы. Каждое новое поколение будет задавать новые вопросы к изучаемому времени, к какой-то точке из прошлого. Часто даю ребятам вырезки из исторических источников. Если речь идёт об истории Вавилона, то это законы Хаммурапи. Если Центральная Азия, то раздаю распечатанные заметки Геродотао скифах, заметки Марко Поло. Заучивание дат и известных истин – большая ошибка, и в этом проседает школьное преподавание истории. Важно анализировать фактическую базу, в жизни это пригодится. Например, искать качественные источники информации, "отделять зёрна от плёвел" при чтении новостей, видеть, где хотят обмануть, где воспитать, а где рассказать правду. И, кстати, такой подход даётся детям легче, потому что нужно работать головой. Здесь ребёнок может проявить себя в любом классе, даже если до этого два-три года не вникал в предмет", – рассказал о своих наблюдениях Алекс Федосеев.

Вслед за маэстро

Ученики заглядывают в рот своему педагогу в ожидании новой порции информации, потоку интересных вопросов нет предела, а в конце занятия – громкие аплодисменты послушных детей. Именно так учителя представляют идеальные уроки. И именно такими Алекс Федосеев запомнил занятия из своей школьной программы. Он с большим трепетом вспоминает педагогов из 6-й школы-гимназии, где учился сам. Несколько из них задали высочайшую планку в преподавательском деле и вложили в ученика семя знаний. В день учителя он рассказал, как это было.

"Я учился в 6-й школе-гимназии, где работало четыре мастодонта, три из которых мне преподавали. Это Рымжан Каргабаева. С ней у меня была еле заслуженная "4", но химию я знал лучше среднего выпускника. Очень требовательный преподаватель, который настолько хорошо доносил информацию и методически подходил к преподаванию предмета, что он отложился в голове. Хотя химия была вне моих интересов. Второй столп – это Рафаэль Даутбаев – человек-энциклопедия. Полагаю, что у него фотографическая память. Он может дать ответ на любой вопрос. Он рассказывал, что такое демократия, почему она важна, как зарождается на месте, с малого участка. Благодаря ему мы занимались журналистикой, проводили дебаты. И третий человек, маэстро образования, Нина Горбузенко. После каждого её урока русского языка и литературы я выходил с отвисшей челюстью. Мы много читали вне программы, она предлагала другие учебники, учила писать проекты, презентовать свой труд, вычленять сложное и главное. Благодаря этим педагогам я понял, что хочу стать учителем", – вспоминает ещё недавний выпускник Алекс Федосеев.

Каждый учитель считает, что его предмет самый важный. Также думает и наш собеседник. В условиях регулярных конфликтов между государствами и этническими группами, борьбы за власть важно воспитывать молодёжь через гуманитарные науки.

"1000 лет развития, эволюции орудий труда принесли нам телефоны, искусственный интеллект, но вопросы морали не изменились, а как будто немного деградировали. Те научные публикации, которые мы создаём, прочтёт очень узкий круг людей, важные монографии не войдут в учебники по истории. Импакт от этого мал. Вопросы морали и воспитания гораздо важнее того знания, которые даются на уроке. Для меня воспитание первично, знания – вторично", – говорит учитель истории.

"Горящие глаза" – лучшая награда

Каким должен быть учитель, чтобы заинтересовать ребёнка своим предметом? Что за внеземные качества могут увлечь школьника за новыми знаниями, да ещё и смотивируют его выполнять домашнее задание? Наш собеседник работает всего год, но уже составил топ самых важных качеств "услышанного" учителя.

"Первое, учитель должен любить свой предмет, своё дело. Иметь знания, которыми бы он хотел поделиться с детьми. Если тебе не интересен свой же предмет, его никто не воспримет. Второе – я против современной идеологии "имитируй, пока не получится" в образовании. Дети хорошо чувствуют подлог и обращают внимание на внешние факторы. Также важно то, как учитель выглядит. И не менее важное правило – как говорит. Хороший словарный запас – это прекрасно. Нужно уделять время отдыху и культурному досугу, так как работа выматывающая. Тут стоит отметить, что на педагогов наваливается много лишней нагрузки, отчётность в соцсетях. Поэтому подготовка к урокам у меня занимает последнее место", – перечислил Алекс Федосеев.

В погоне за новыми методами преподавания учителя пробуют окунуться в информационно-развлекательную "среду обитания" своих учеников – посмотреть трендовые фильмы, освоить молодёжный жаргон, чтобы лучше понимать свою аудиторию. Однажды родители рассказали Алексу, что их детей впечатлило, как он приводил в пример видеоигру. Учеников это "зацепило". Как и то, что они называют своего учителя просто по имени – Алекс!

"Но стоит помнить, что в погоне за современными трендами и попыткой понять, что интересует молодёжь, важно оставаться самим собой, не допуская панибратства, соблюдая субординацию, сохраняя свои индивидуальные черты. Тогда дети будут больше доверять и открываться на уроках. Старые методы мы знаем и применяем, потому что они отфильтрованы временем. А новое хорошее ещё только предстоит найти", – говорит учитель.

Выход за пределы кабинета – отличный способ внеклассной работы и возможность для учителя и ученика лучше узнать друг друга. Сейчас Алекс Федосеев учится владеть большой аудиторией. В классе 29 человек. А в планах – чаще посещать спектакли и проводить занятия в нестандартной форме. Ещё один приём, который помогает поднять заинтересованность учеников, это показ документальных фильмов и подкастов, которые наш герой активно использует в работе.

"Когда я вижу горящие глаза ученика после урока, возможность вызвать у него вопросы – это и есть самая большая награда. Всё ради этого", – поделился впечатлениями Алекс Федосеев

"Быть вожатым меня не учили"

Алекс Федосеев мечтал стать учителем истории ещё подростком. 9-я школа, в которой он сейчас преподаёт, возложила на молодого учителя ещё и обязанности вожатого. И не прогадала.

Проведя несколько уроков, педагог понял, что процесс обучения может проходить лучше, если снизить коммуникативный барьер педагогического общения, и сделать отношения между учеником и учителем чуть более доверительными. Для этого нужны были особые условия. И Алекс создал их. Он организовал клубы по интересам исходя из накопленного опыта: книжный, кино, стенгазет, настольных игр, экологический, дебатный. В каждом из них сформировался круг заинтересованных ребят. Одни "открываются" по выходным, другие - раз в месяц.

Например, во время обсуждения книг участники вместе анализируют популярные художественные произведения в устной произвольной форме, никто не ставит за это оценки. Это даёт возможность ребятам раскрыться и узнать педагога с другой стороны – не только как человека со строгим взором у доски, но и как открытого заинтересованного героя школьной жизни. Такие встречи позволяют настроить диалог и найти общий язык. Ведь воспитание ребёнка – это огромная командная работа, считает наш собеседник. В клубах ребята подтягивают свои знания по разным предметам.

"В клубе настольных игр есть пара ребят, которым не нравится математика. При этом, играя в экономическую игру, дети производят сложные подсчёты, даже с учётом какого-то предсказания. В книжном клубе исследуемая литература пересекается со школьной программой. Встречи проходят раз в месяц. Перед этим мы получаем удовольствие от чтения книг, потом собираемся, пьём чай с печеньками и долго беседуем. И зачастую в этих беседах мы выходим на очень жизненные важные насущные темы детей, помогаем себе и им. Это хороший метод самопознания. С фильмами всё то же самое", – рассказал Алекс.

В этом году вожатый открыл ученикам 9-й школы оскароносного японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Величайший аниматор и волшебник окутывает своих зрителей счастливым миром детства. Его работы помогают разобраться в насущных проблемах, не упуская возможности напитаться добром.

"Сначала рассказываю об авторе, затем смотрим кино, обсуждаем, пытаемся понять мотивы фильма через биографию режиссёра. Думаю, что результаты таких встреч можно будет увидеть лет через 10. Но уже сейчас откуда-то сбоку мне прилетают отзывы. Несколько раз совершенно неожиданно родители сказали, что почувствовали изменения в ребёнке – как говорит, как ведёт себя дома, какие вопросы поднимает. Это было очень приятно слышать", – говорит Алекс Федосеев.

Клуб "Встреча с интересными личностями" позволяет участникам пообщаться с выдающимися людьми родного города. Среди них военные, учёные, специалисты из разных сфер, которые рассказывают о своём любимом деле, выборе профессии, о том, какие трудности им пришлось преодолеть для достижения целей. Это и профориентационная работа, и возможность расширить границы восприятия учащихся после встречи с большим персонажем.

"Например, скоро у нас пройдёт встреча с архитектором, который пообещал показать нам объект, недавно сданный в эксплуатацию. На месте герой расскажет про реализацию проекта и профессию архитектора", – поведал нам о ближайших планах Алекс Федосеев.

После таких вовлечений ребята не торопятся расходиться по домам. Наступает длинная пауза и вынужденное прощание, и участники клубов с нетерпением ждут новых разборов и душевных разговоров. Каждая встреча – маленькая сказка, которую ребята и учителя пишут вместе с вожатым. Один из заметных результатов – теперь многие дети с большим удовольствием идут в школу.

"Потому что после таких встреч взгляд на школу меняется, дети становятся активными участниками событий. Обычное типовое здание, куда надо идти за знаниями, начинает играть новыми красками. Дети открывают школу по-новому, тем более, что мы для этого собираемся на выходных, когда никого, кроме нас, здесь нет. Это добавляет невидимых положительных баллов в школе. Ведь мы вместе создаёмновый мир!" – заключил Алекс Федосеев.

Фото: Алекс Федосеев