Печка и туалет на улице: в Усть-Каменогорске пациенты пытаются отстоять старую больницу

Жители целого микрорайона в Усть-Каменогорске сегодня выступили против того, чтобы их поликлинику закрывали. По словам людей, их вполне устраивает обслуживающее их медицинское учреждение, несмотря на то, что отапливается оно печкой, а удобства в виде деревянного туалета – на улице, сообщает корреспондент ВaigeNews.kz.

Филиал городской больницы №2, расположенный в жилом двухэтажном доме в микрорайоне Левый берег города Усть-Каменогорска, прославился вчера на всю страну. Привлекло внимание к себе медучреждение фотографиями чугунной печки, с помощью которой помещение отапливается, покосившимся деревянным туалетом на улице. Местные жителей решили, что теперь медучреждение закроют. Протестуя против этого, они собрались сегодня в больнице, чтобы ее отстоять.

"Закрыть это, конечно, легко, но вы сначала взамен что-то дайте! Мы довольны нашей больницей, нашими врачами, они знают всех нас, наших детей и уже – наших внуков! Рядом с ними мы чувствуем, что защищены. Мы и так к узким специалистам ездим в разные части города, сколько можно над нами издеваться? Пинают нас как футбольный мяч. Наш Левый берег и так как аппендицит какой-то – никому ненужный, так еще и больницу забирают!", - возмущается жительница микрорайона Левый берег Наталья Чалкина.

По словам женщины, очень неудобно, тем более больному человеку, ехать на прием в центр Усть-Каменогорска, а среди жителей Левого берега много пенсионеров, инвалидов и детей. Наталья Чалкина заверяет, что жители много раз обращались в акимат с просьбой решить проблему с поликлиникой, но до сих пор так ничего и не изменилось.

Женщину поддержали и другие жители Левого берега, специально пришедшие в больницу сегодня.

"Например, чтобы взять талончик на прием в поликлинику на Бурова, к которой нас прикрепляют, надо приехать туда часов шесть, а значит, успеть на первый автобус, на который пытаются попасть жители Левого берега, спешащие с утра на работу. А если опоздаешь – все, в больницу тоже не успел. Хорошо, я на пенсии, а как быть тем, кто еще работает? А если человек с температурой? Как он поедет?", - спрашивает Игорь Марков.

Что касается печного отопления, то, как оказалось, для многоэтажек Левого берега это привычное дело.

"У нас 15 многоэтажных домов, только в одном центральное отопление, четыре дома отапливаются с помощью электричества, а в остальных – печное отопление. Да, в квартирах стоят печки, которые топят углем или дровами, трубы от них выведены на улицу. Когда все рушилось в 90-ые годы, закрылась наша котельная. Пришлось устанавливать печки, так и живем до сих пор", - рассказывает жительница Левого берега Надежда Окшина.

Официальная точка зрения

Ситуацию прокомментировал главный врач городской больницы №2 Юрий Бауэр. По его словам, поликлиника обслуживает более четырех тысяч человек, проживающих на Левом берегу, из них более тысячи – дети, а также есть люди с инвалидностью, много пенсионеров, которым очень тяжело добираться в другие поликлинике, расположенные в разных частях города.

"Данное учреждение долгое время находилось в частных руках. Только в сентябре текущего года мы вернули его на госбаланс. Ремонт запланирован на 2024 год. В первую очередь, будем выводить печное отопление на улицу, сделаем ремонт в самом помещении", - поделился планами Юрий Бауэр.

В Управлении здравоохранения ВКО подтвердил, что о проблемах поликлиники на Левом берегу знают, прекрасно понимают желание жителей микрорайона сохранить медучреждение, так сказать, в шаговой доступности. Более того, предпринимают все меры, чтобы так оно и было. Ремонт, действительно, запланирован и будет проведен в следующем году, причем не только этой больницы – в регионе идет реализация национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", в рамках которого планируется построить 18 медучреждений – одну врачебную амбулаторию и 17 медицинских пунктов первичной медико-санитарной помощи. На эти цели их республиканского бюджета выделено 2,9 миллиарда тенге, из местного – софинансирование на сумму 33,4 миллиона тенге.

"На сегодняшний день в области введены в эксплуатацию четыре медицинских пункта в селах Акмектеп, Шолакорда в Тарбагатайском района, в селе Казачье Уланского района, в селе Межовка Шемонаихинского района. До конца ноября текущего года запланирован ввод четырёх медицинских пунктов в селах Ахметбулак, Казахстан, Шорга, Жанаталап Тарбагатайского района, а также восемь медицинских пунктов в селах Аманат, Урунхайка, Жолнускау, Отрадное, Макеевка в Уланском районе. В декабре текущего года планируется ввести в эксплуатацию оставшиеся два объекта – одну врачебную амбулаторию в селе Прапорщиково Уланского района и один медпункт в селе Акжайлау Курчумского района", - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО по охране здоровья матери и ребенка Шолпан Макашева.

Хотя надо признать, что состояние некоторых больниц в Восточном Казахстане у многих пациентов вызывает недовольство, причем не только в селах, но и в городах. В частности, медучреждение в городе Алтае давно требует ремонта. Здание построено в середине прошлого века и морально, и технически давно устарело. Прочем, и в самом областном центре не все медучреждения в порядке. Например, поступают жалобы на состояние медцентра – бывшей городской больницы. Пациенты, проходившие здесь лечение, жаловались на неработающие унитазы, разваливающуюся мебель и даже – двери и стены, протекающие потолки.

В управлении здравоохранения не стали отрицать очевидный факт, признав, что ремонт действительно давно требуется.

"Мы стараемся создать для пребывания пациентов максимально комфортные условия, но не все в наших силах. Охватить ремонтом полностью все здание не получается, мы делаем ремонт постепенно. Так, в прошлом году было модернизировано приемно-диагностическое отделение, а в 2021 отремонтировано отделение инновационной медицины", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

Здесь также отметили, что уже выделены более 2 миллиардов тенге бюджетных средствах на проведение капитального ремонта кровли, инженерных и канализационных сетей, закуп необходимого медоборудования.

Фото: Дмитрий Чернов.