Печальная статистика: число выпаданий детей из окон бьёт рекорды в Павлодарской области

В Павлодарской области с начала года зарегистрирован 21 случай падения детей с высоты. В статистике не только те, кто выпал из окна, но также с крыши или забора. На данный момент медики борются за жизнь шестилетней девочки из Экибастуза. Трагедии можно предотвратить просто - установить на окна решётся либо ограничители. Но эти услуги не пользуются спросом у граждан, несмотря на печальную статистику, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Компании по установке пластиковых окон в Павлодаре оказывают услуги по монтажу решёток и тросиков. Однако большого наплыва желающих нет, несмотря на то, что новости пестрят заголовками о трагических случаях с детьми.

"Тросики на окна стоят не дорого. Люди могут даже сами их поставить, купить у нас и не обязательно обращаться за установкой. Начинают обращаться в период ремонтов, летом и осенью. Но это все в комплекте с окном, как правило, просят. Отдельно за решётками и тросиками приходят очень редко", - рассказала представитель компании по установке пластиковых окон Татьяна Лазарева.

В Павлодаре цена за тросик - в пределах двух тысяч тенге, с установкой обходится в пять тысяч тенге. Если же заказывать решётку, стоимость возрастает до 10-20 тысяч тенге. При этом большой разницы, отмечают специалисты, нет. Защита в обоих случаях будет 100-процентной.

О проблеме выпадения детей из окон говорят медики. Именно врачам приходится бороться с последствиями, которые порой необратимы. Сейчас на лечении находится девочка, получившая травмы в Экибастузе неделю назад.

"Ребёнок достаточно взрослый, шестилетняя девочка выпала из окна. Поступила в тяжёлом состоянии, тяжёлая травма головы, травма грудной клетки. На данный момент состояние девочки мы стабилизировали и перевели её в областную детскую больницу", - сообщила замруководителя экибастузской городской больницы Светлана Подзорова.

С начала года только в эту больницу поступило уже пятеро детей, выпавших из окна. Один случай был с летальным исходом. По каждому факту медики уверенно заявляют, каких-либо ограничителей на окнах в квартирах, где жили дети, не было. Более того, родители, бабушки и дедушки в эти моменты находились дома. Достаточно отойти на несколько минут в другую комнату, и происходит трагедия.

По словам внештатного детского нейрохирурга Павлодарской области, несчастные случаи стали настолько частыми, что уже даже выводят статистику по характеру падения, причинам и следствию.

Отмечают интересную закономерность: дети до трёх лет и страдающие психическими заболеваниями получают менее опасные травмы. Причина в том, что у них нет страха, и даже при падении они не понимают, что происходит. А стало быть не сжимают мышцы. Именно группирование человека перед ударом и приводит к переломам и повреждению внутренних органов.

"Летальный исход происходит, в первую очередь, из-за тяжёлой травмы мозга, когда идёт повреждение жизненно важных органов, которые отвечают за сердцебиение, дыхание. Тяжёлая травма шеи, лёгких тоже приводит к смертельным исходам. Если смотреть по переломам конечностей, таза, то здесь прогноз для жизни более-менее благоприятный. Но вероятность инвалидности остаётся высокая", - рассказал главный внештатный детский нейрохирург Павлодарской области Талгат Касымбеков.

Врачи говорят, даже высота падения не всегда играет роль. Удар может быть смягчён деревьями при "полёте" с пятого этажа. Сложнее ситуация будет, если упасть со второго этажа на бетон.