Печь взорвалась в котельной в области Абай

В котельной, расположенной в Урджарском районе, произошёл взрыв печи. Один работник получил телесные повреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил охраны труда. Материалы переданы в уполномоченный орган для проведения специального расследования.

Ход расследования находится на контроле руководства ДП области Абай.