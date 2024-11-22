  • 22 Ноября, 19:44
  • BAIGENEWS

Печь взорвалась в котельной в области Абай

Взрыв расследует полиция.

Сегодня, 18:28
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Фото: pxhere.com

В котельной, расположенной в Урджарском районе, произошёл взрыв печи. Один работник получил телесные повреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил охраны труда. Материалы переданы в уполномоченный орган для проведения специального расследования.

Ход расследования находится на контроле руководства ДП области Абай.

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