Печь взорвалась в котельной в области Абай
Взрыв расследует полиция.
Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
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В котельной, расположенной в Урджарском районе, произошёл взрыв печи. Один работник получил телесные повреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Начато досудебное расследование по статье о нарушении правил охраны труда. Материалы переданы в уполномоченный орган для проведения специального расследования.
Ход расследования находится на контроле руководства ДП области Абай.
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