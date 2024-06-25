Паводок в СКО: 220 домов снесено, 700 ремонтируют

В СКО продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры, ремонту домов и сносу жилья, пострадавшего во время паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов в посёлках Кожевенный и Заречный, в микрорайоне Подгора и в селе Тепличное Кызылжарского района проверил ход ремонтных работ домов и сноса аварийного жилья. Данные работы проводят мехбригады, которые приехали на помощь со всех районов области. Всего вовлечено свыше 600 человек.

По данным акимата СКО, снесено 220 домов. По области нужно отремонтировать 1972 дома, из них ремонт идёт в 700 домах.

Глава региона поручил ответственным руководителям и закреплённым заместителям акимов районов тщательно делать просушку домов и качественно ремонтировать их.

Решение жилищного вопроса на строгом контроле. В новом микрорайоне "Бірлік" новые дома получили 100 семей. Продолжается строительство 600 домов, которые будут сданы согласно графику. По области на вторичном рынке приобретено 450 квартир. Данная работа продолжается, отметили в акимате.

Фото: акимат СКО