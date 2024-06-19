Паводок-2024: чиновников в Жылыое подозревают в халатности
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Досудебное расследование ведет полиция Жылыойского района Атырауской области после прокурорской проверки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Напомним, в апреле в ряде регионов прокуратура заинтересовалась конкретными причинами массового затопления населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических сооружений. И приступила, в частности, к изучению целевого расходования бюджетных средств, своевременности и полноты планов по предотвращению паводка.
В прокуратуре Атырауской области сообщили, что в Жылыойском районе "зарегистрировано два факта халатности должностных лиц местных исполнительных органов, выраженной в ненадлежащем исполнении своих обязанностей". Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса "Халатность, повлёкшая по неосторожности тяжкие последствия".
Еще одно дело связано с распространением заведомо ложной информации в условиях ЧС.
"Материалы для принятия решения направлены в Жылыойский отдел полиции", – сообщили в прокуратуре.
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