Паводковый период в Кызылординской области завершен
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана сообщило о завершении паводкового периода в Кызылординской области.
Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27Сегодня, 11:27
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Сегодня, 20 марта 2025 года, в Кызылординской области официально завершился паводковый период, передаёт BaigeNews.kz. Река Сырдарья окончательно очистилась ото льда, и ледоход достиг Малого Аральского моря, пройдя 744 километра от Кызылординского гидроузла.
Этот путь лед преодолел без создания критических ситуаций, что стало важным событием для региона.
На данный момент в области продолжается мониторинг уровня воды в реке. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и следовать правилам безопасности при нахождении вблизи водоемов.
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