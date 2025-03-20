Сегодня, 20 марта 2025 года, в Кызылординской области официально завершился паводковый период, передаёт BaigeNews.kz. Река Сырдарья окончательно очистилась ото льда, и ледоход достиг Малого Аральского моря, пройдя 744 километра от Кызылординского гидроузла.

Этот путь лед преодолел без создания критических ситуаций, что стало важным событием для региона.

На данный момент в области продолжается мониторинг уровня воды в реке. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность и следовать правилам безопасности при нахождении вблизи водоемов.