Паводковую воду направили в реки и озера Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

В частности паводковая вода была направлена в Камыш-Самарские озера, озера Жалтырколь, Сорколь, Орыскопа, Едильсор, Когалы, Итбатыр, Бирказан, Кисыккамыс, Атпут, Тасонгар, Сагырбай, Жанаталап, Отеген, Едиге, Айдын, Сары Айдын, Канбакты, Казыбай-1, Казыбай-2 и Коктерек, а также в реки Мукыр, Конырсай и Куйрыксай.

Также полито более 18 тысяч гектаров пастбищ через Жайык-Кушумскую систему озер, реки Большой Узень и Малый Узень. Это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечить крестьян необходимыми кормовыми запасами.

С начала года из реки Жайык в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему (УКООС) направлено 307 млн кубометров воды. Из них 124 млн кубометров – паводковая вода.

А Чаганское водохранилище наполнилось во время паводкового периода на 100%, в нем собрано 19,1 млн кубометров. Эта вода будет предоставлена на договорной основе предприятиям, крестьянским хозяйствам и дачным обществам города Уральска.