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Паводковую воду в ЗКО направили в озера, реки и на пастбища

Сегодня, 17:10
АВТОР
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Министерство водных ресурсов и ирригации Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Паводковую воду направили в реки и озера Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

В частности паводковая вода была направлена в Камыш-Самарские озера, озера Жалтырколь, Сорколь, Орыскопа, Едильсор, Когалы, Итбатыр, Бирказан, Кисыккамыс, Атпут, Тасонгар, Сагырбай, Жанаталап, Отеген, Едиге, Айдын, Сары Айдын, Канбакты, Казыбай-1, Казыбай-2 и Коктерек, а также в реки Мукыр, Конырсай и Куйрыксай.

Также полито более 18 тысяч гектаров пастбищ через Жайык-Кушумскую систему озер, реки Большой Узень и Малый Узень. Это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечить крестьян необходимыми кормовыми запасами. 

С начала года из реки Жайык в Урало-Кушумскую оросительно-обводнительную систему (УКООС) направлено 307 млн кубометров воды. Из них 124 млн кубометров – паводковая вода. 

А Чаганское водохранилище наполнилось во время паводкового периода на 100%, в нем собрано 19,1 млн кубометров. Эта вода будет предоставлена на договорной основе предприятиям, крестьянским хозяйствам и дачным обществам города Уральска.   

"В Западно-Казахстанской области весенний паводок прошел стабильно. Водохозяйственные объекты филиала не только обеспечили безопасный пропуск паводковых вод, но и позволили направить их в реки, озера, пастбища и сенокосы. Паводковая вода также собиралась в водохранилищах для водоснабжения местных аграриев и промышленных предприятий в летне-осенний период", – сообщил исполняющий обязанности директора филиала "Казводхоза" по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов.

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