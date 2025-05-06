Аким Павлодарской области Асаин Байханов провёл облет прибрежных районов в сопровождении представителей научной группы по борьбе с гнусом. Мониторинг охватил участки в черте областного центра, а также в Актогайском, Павлодарском и Теренкёльском районах, передаёт Baigenews.kz.

По данным региональных служб, в результате природоохранных попусков из Верхнеиртышского каскада водохранилищ, которые проводились с 9 апреля по 5 мая, в пойменные территории поступило более 6,3 кубических километра воды. Сбросы достигали 1319 м³/с. На сегодняшний день попуск завершён, а пик прохождения воды наблюдается ниже по течению Иртыша.

Затопление охватило до 90% поймы — это превышает прошлогодний показатель (82%). Под водой оказались прибрежные участки вблизи сёл Заря, Новоямышево, Донентаево, Жанабет, Береговое и Байконыс.

С окончанием активной фазы попусков в регионе начнутся масштабные дезинсекционные работы. В этом году авиа- и речной обработке против гнуса подлежит 172 тысячи гектаров и 1 800 км речных русел. Обработка затронет 59 населённых пунктов.

Аким области поручил организовать ежедневный мониторинг уровня воды на гидропостах и при необходимости корректировать план дезинсекции в зависимости от текущей обстановки.

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