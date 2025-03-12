Паводковая угроза в Караганде: на реках вблизи города начали бурить лёд
75 процентов территории области пока ещё покрыто снегом.
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
57Фото: ДЧС Карагандинской области
Для предупреждения заторов на реке Нура в районе посёлка имени Мустафина сотрудники ДЧС Карагандинской области начали бурить лёд, передаёт BaigeNews.kz.
По словам специалистов, ослабление ледяного покрова поможет предупредить переливы реки во время ледохода.
По данным космомониторинга на сегодня 75 процентов территории Карагандинской области покрыто снегом.
Ведутся сбросы с крупных водохранилищ области. С Самаркандского водохранилища объём сброса составляет 10 кубометров в секунду, с Интумакского - 15 кубометров в секунду, с Шерубай-Нуринского - 14 кубометров в секунду.
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