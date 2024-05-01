Паводковая ситуация в ЗКО стабилизируется ― акимат

Со стороны Российской Федерации снижается уровень воды, поступающей в реку Жайык. В городе Уральске и 84 населенных пунктах возведено и укреплено 150 км дамб вдоль берега реки Жайык, уложено 1,9 млн мешков. В противопаводковых мероприятиях задействовано более 11 тысяч человек и около тысячи единиц инженерной спецтехники. Такие данные привел заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов на брифинге в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"В результате ЧС причинен ущерб 1 321 жилому дому, проведен технический осмотр по 1 208 домам, признаны непригодными для дальнейшего проживания 420 жилых домов. Начаты восстановительные работы. В частности, определены земельные участки для новых жилых домов, ведутся земляные работы. Пострадавшим оказывается единовременная материальная помощь в размере 100 МРП на сумму 369,2 тыс. тенге. На сегодняшний день помощь получили 1 893 семьи на сумму 688 млн тенге", ― сказал спикер.

Кроме того, в результате паводка произошел падеж 2 342 сельхозживотных. Сейчас власти продолжают работу по возмещению ущерба. Максимальная предельная стоимость возмещения материального имущества установлена по стране до 150 МРП (554 тыс. тенге). Компенсации жители получат после оценки. Возмещением ущерба бизнесу занимается специально созданная комиссия.

"Выплаты по кредитам пострадавших от паводка будут отложены на срок 3 месяца с 1 апреля по 30 июня 2024 года, штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с последствиями паводка, не начисляются", ― сказал Тлепберген Каюпов.

По его словам, тем, у кого на 1 апреля 2024 года, то есть до объявления режима ЧС, не было другого жилья, кроме дачи, выдается материальная помощь в размере 100 МРП, возмещаются имущественные убытки в размере до 150 МРП, будет построено или приобретено жилье.

Напомним, к этому часу в эвакопунктах страны остаются 6 377 человек. Воду откачали из 7 184 жилых домов и 2 844 дворов в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. 41 195 эвакуированных из-за паводков казахстанцев уже вернулись в свои дома.