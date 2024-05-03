  • 3 Мая, 19:51
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Паводковая ситуация в районе Алтай ВКО стабилизировалась

Сегодня, 18:17
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МЧС РК Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
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Фото: МЧС РК

В посёлке Зубовск благодаря круглосуточной работе сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов воду отвели из всех подтопленных придомовых территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Всего уложено 370 штук мешкотары, отсыпано 1 335 тонн инертных материалов, с помощью мотопомп откачано 27 800 кубометров воды.

В целом по области вода в реках не превышает уровень критических отметок.

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