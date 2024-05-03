Паводковая ситуация в районе Алтай ВКО стабилизировалась
Сегодня, 18:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:17Сегодня, 18:17
130Фото: МЧС РК
В посёлке Зубовск благодаря круглосуточной работе сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов воду отвели из всех подтопленных придомовых территорий, передаёт BaigeNews.kz.
Всего уложено 370 штук мешкотары, отсыпано 1 335 тонн инертных материалов, с помощью мотопомп откачано 27 800 кубометров воды.
В целом по области вода в реках не превышает уровень критических отметок.
Самое читаемое
- Верховный Суд рассмотрел дело пожизненно осужденного Тогаева
- Даже родственники Бишимбаева осознают его виновность - Уразбахова
- Прения сторон по делу Бишимбаева: Адвокат Игорь Вранчев сделал смелое обращение к суду присяжных
- Бишимбаев пытался снять интимное видео в день убийства Нукеновой
- За это ты будешь сидеть минимум 10 лет – Нукенова перед смертью предупреждала Бишимбаева об уликах