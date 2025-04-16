Паводковая ситуация в пригороде Астаны под контролем штаба МЧС
Паводок без снега: дожди привели к подтоплению.
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Спасатели МЧС продолжают откачивать грунтовые воды в Акмолинской области в круглосуточном режиме, передаёт BaigeNews.kz.
Силами ДЧС региона за сутки откачано более 30 тысяч кубометров воды в селе Жибек Жолы Аршалынского района.
"Ситуация находится на контроле противопаводкого штаба", - отметили в ДЧС.
Ранее сообщалось о том, что в пригороде Астаны - в посёлке Жибек Жолы около сотни домов оказались в зоне подтопления из-за резкого подъёма уровня грунтовых вод. Пик паводка, по словам чиновников, село пережило спокойно - снег вывезли вовремя. Но дожди 13 и 14 апреля резко изменили ситуацию. Грунтовые воды начали подниматься, и техника, которая прибыла в посёлок, не успевает справляться с объёмами.
Для ликвидации последствий подтопления в посёлок стянуты 16 насосов, пять машин и 20 человек из оперативного штаба.
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