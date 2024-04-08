Паводковая ситуация в Павлодарской области стабилизирована

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что по состоянию на 13:00 часов 8 апреля подтопленные дома в регионе отсутствуют, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Асаин Байханов отметил, что 7 апреля, на 258 километре автодороги республиканского значения Атамекен – Иртыш – Русская Поляна завершены работы по восстановлению размываемого дорожного перехода. На сегодняшний день по области нет дорог с угрозой подтопления.

"Ситуация в Павлодарской области стабилизирована. По состоянию на 13:00 часов 8 апреля подтопленные дома в регионе отсутствуют", - констатировал аким.

Для проведения противопаводковых мероприятий по области задействовано 238 человек, 109 единиц техники и 13 мотопомп.

Силами ДЧС и местных властей с начала противопаводковых мероприятий откачено более 651 тысяч кубометров талой воды. Заложено 21 140 штук мешкотары, отсыпано 4 560 тонн инертных материалов.

"В круглосуточном режиме работает оперативный Штаб, все вопросы на моём постоянном личном контроле", - сказал Байханов.

Вчера был снят режим ЧС в селе Жалаулы, который был введён 2 апреля. Аким отметил, что для комплексного решения проблемы затопления домов, расположенных в низине села и систематически подверженных подтоплению, региональным оперативным штабом было принято решение о проведении комплекса мер по устройству трёх новых котлованов вместимостью 200 тысяч кубометров воды. Это, по словам главы региона, позволит комплексно решить проблему с рисками подтопления села в будущем.

"Со дня объявления ЧС в селе Жалаулы Актогайского района круглосуточно идут работы по устройству котлованов тяжелой техникой в количестве 12 единиц. Угроза подтопления жилых домов полностью снята, обстановка стабилизирована", - сказал аким.

Также Байханов подчеркнул, что всем жителям села, чьи дома пострадали во время паводков, оказывается всесторонняя помощь. Специальной Комиссией производится оценка нанесённого ущерба, окончательное заключение которой будет получено до 10 апреля. По итогам пострадавшим домовладельцам будут выплачены компенсации из внебюджетных фондов.