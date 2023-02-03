Паводковая ситуация в Казахстане: акиматам пяти регионов поручили подготовить спецтехнику

Готовность Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской и Туркестанской областей к прохождению паводкового периода рассмотрена на заседании специальной правительственной комиссии, созданной распоряжением премьер-министра, под председательством первого заместителя мремьер-министра Романа Скляра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В обсуждении приняли участие представители акиматов регионов, министерств по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.

По итогам совещания акиматам регионов поручено обеспечить активизацию всех необходимых служб и организаций, подготовить спецтехнику и материалы для эффективного прохождения паводкового периода, а также организовать соответствующую координацию действий аварийных служб.

Вместе с тем минэкологии займется координацией безопасного пропуска паводковых вод в руслах рек Сырдарья и Или, определит допустимые объемы заполнения водохранилищ, в том числе Коксарайского, Куртинского, Бартогайского, Бестюбинского, Кызылагашского, Алматинского, Ащибулакского, Акешкинского и обеспечит надлежащий контроль за ними.

Параллельно с этим на реке Сырдарья будут проводиться взрывные работы для минимизации ледовых заторов, а с приграничными государствами – организован постоянный взаимообмен сведениями о расходах воды на трансграничных реках.