Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов вместе с вице-министром по ЧС Рамилем Камаловым провёл аэровизуальный осмотр паводкоопасных территорий региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Маршрут, охватывает наиболее уязвимые населённые пункты Астраханского, Буландынского районов.

"В Буландынском районе были осмотрены участки, подверженные паводкам, и русла рек. Ситуацию доложил аким Буландынского района Ардак Смаилов. Далее маршрут облета прошёл через Астраханский район, где были проведены визуальные наблюдения состояния реки Қалқұтан и населённых пунктов. Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области полковник Бакытжан Алашов проинформировал о движении русел рек, а также возможных местах ледовых заторов и взрывных работ", — говорится в сообщении.

По итогам инспекции даны конкретные поручения по укреплению защитных дамб, усилению контроля за водоотведением, а также обеспечению готовности экстренных служб к возможным ухудшениям ситуации.

Напомним, на помощь коллегам из Акмолинской области прибыли карагандинские спасатели. Также в Макинске работают сотрудиники ДЧС столицы.