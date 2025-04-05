Паводкоопасные районы облетел на вертолёте аким Акмолинской области
По итогам инспекции спасатели получили конкретные поручения по укреплению защитных дамб.
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Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов вместе с вице-министром по ЧС Рамилем Камаловым провёл аэровизуальный осмотр паводкоопасных территорий региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.
Маршрут, охватывает наиболее уязвимые населённые пункты Астраханского, Буландынского районов.
"В Буландынском районе были осмотрены участки, подверженные паводкам, и русла рек. Ситуацию доложил аким Буландынского района Ардак Смаилов. Далее маршрут облета прошёл через Астраханский район, где были проведены визуальные наблюдения состояния реки Қалқұтан и населённых пунктов. Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области полковник Бакытжан Алашов проинформировал о движении русел рек, а также возможных местах ледовых заторов и взрывных работ", — говорится в сообщении.
По итогам инспекции даны конкретные поручения по укреплению защитных дамб, усилению контроля за водоотведением, а также обеспечению готовности экстренных служб к возможным ухудшениям ситуации.
Напомним, на помощь коллегам из Акмолинской области прибыли карагандинские спасатели. Также в Макинске работают сотрудиники ДЧС столицы.
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