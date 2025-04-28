Поселок Заречный в СКО, расположенный в пойменной зоне и ежегодно сталкивающийся с угрозой подтоплений, оказался в центре внимания - аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов обследовал территорию на лодке, чтобы лично оценить обстановку, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация на данный момент стабильная - вода в жилые дома не зашла. На месте работают акимат города, спасатели, полиция, ведется круглосуточный мониторинг, укреплены защитные валы. Всего привлечено 200 человек. Все необходимые меры по обеспечению безопасности и поддержке жителей принимаются. Благодарю сотрудников всех служб за самоотверженную работу", - сообщил он.

В рамках визита состоялась встреча с жителями, на которой было принято ключевое решение - переселение всего поселка в более безопасное место. Уже ведется строительство двух современных многоэтажных домов, куда переедут семьи из Заречного, и процесс идет строго по графику.

Ожидается, что до конца года люди получат новое, комфортное жилье, что станет важным шагом к решению многолетней проблемы и обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Ранее мы сообщали, что въезд в посёлок Заречный в Петропавловске закрыли из-за перелива.